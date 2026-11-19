Dr. Sorin Ianceu este unul dintre supraviețuitorii accidentului aviatic din Munții Apuseni, din 2014. Era unul dintre medicii din avionul care s-a prăbușit în munți în drum spre Oradea de unde ar fi trebuit să preleveze organe pentru transplant. A văzut impactul, a trăit durerea, frigul și disperarea orelor petrecute în zăpadă, alături de colegii răniți. Au fost momente în care a crezut că nu mai poate. Momente în care a fost la un pas să renunțe. Dar a supraviețuit.

În această conversație, povestește, poate mai deschis ca niciodată, ce a văzut și ce a simțit în acele clipe, cum a găsit puterea să continue atunci când corpul nu-l mai asculta și ce a rămas în el după acea experiență.

Pe munte, a făcut o promisiune: dacă scapă, va trăi fiecare zi ca și cum ar fi ultima. Astăzi, spune că a înțeles cât de fragilă este viața, cât de ușor putem pierde totul și cât de mult greșim atunci când amânăm lucrurile care contează.

Este o discuție despre frică, supraviețuire, solidaritate, vinovăție, curaj și recunoștință. Dar, mai ales, despre ce înseamnă să primești o nouă șansă la viață. Vezi episodul integral AICI.

Pentru că, uneori, ca să înțelegi cu adevărat cât valorează viața, trebuie să fii foarte aproape de a o pierde.

Dacă povestea lui Sorin Ianceu te pune pe gânduri, distribuie acest episod. Poate că mesajul lui trebuie să ajungă la cât mai mulți oameni. Abonează-te la canal și activează notificările pentru următoarele conversații.

Și urmărește „Punct. Și de la capăt" pe toate rețelele noastre sociale pentru fragmente din episoade, povești și momente pe care nu le vei vedea aici:

Facebook.com/punct.sidelacapatprotv

Instagram.com/punct.sidelacapatprotv

TikTok.com/punct.sidelacapatprotv