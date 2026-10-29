Dar ce se întâmplă după ce visul devine realitate și lumea începe să se aștepte să câștigi de fiecare dată?

În acest episod din "Punct. Și de la capăt.", Simona Radiș vorbește despre povestea din spatele medaliilor. Despre copilăria lăsată în urmă la doar 14 ani, anii de muncă și sacrificii, presiunea de a fi mereu cea mai bună și teama de a nu-i dezamăgi pe cei care cred în tine. Vorbim despre Tokyo și Paris, despre ce înseamnă să treci de la aurul olimpic la acceptarea unei alte medalii, despre schimbările care vin după marile victorii și despre momentul în care trebuie să te întrebi dacă mai poți continua în același ritm. Pentru că uneori, cea mai grea luptă nu este cu adversarii. Este cu propriile așteptări.

Cât te costă să ajungi campion? Ce pierzi pe drumul spre performanță? Și cum găsești puterea să mergi mai departe atunci când simți că nu mai ai voie să pierzi?

O conversație sinceră despre succes, vulnerabilitate și curajul de a-ți regăsi propriul drum, dincolo de podium.

Simona Radiș, la „Punct. Și de la capăt”. Episodul integral, disponibil AICI.

Acesta este un nou episod din "Punct. Și de la capăt." podcastul despre oamenii care au luat decizii ce le-au schimbat viața și despre momentele în care au fost nevoiți să o ia de la capăt. Abonează-te la canal și activează notificările pentru a nu rata episoadele următoare.

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