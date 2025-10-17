„Educația de mediu trebuie să fie esențială, nu opțională” - Teodora Iacob, președinte Nature Talks

Educația de mediu trebuie să fie esențială, nu opțională - mai ales dacă privim efectele negative ale problemelor ecologice asupra sănătății, spune Teodora Iacob, președinte al Asociației Nature Talks, invitată la PRO Verde .

Asociația pe care o conduce a creat conceptul de „școală mobilă”, care aduce educația de mediu în clase cu un troler plin de machete și jocuri educative pentru elevi.

„Am început să construim tot felul de machete, diorame, cutii de lemn cu deșeuri, am pus tot felul de elemente interesante. Am gândit un curs și am început să-l facem în școlile din București. Reacțiile au fost foarte bune, iar acum, cinci ani mai târziu, avem un troler în care încap foarte multe machete și jocuri și experimente distractive și interactive”, spune Teodora Ioacob.

„Trolerul educației de mediu” a ajuns deja în jumătate din județele țării, prin programul „Școala de Mediu”.

„Colegii mei îl duc prin toată țara și susțin ateliere de mediu. Lucrăm cu grupa de vârstă din clasele a doua până la a patra, deci între 8 și 10 ani. Cursul nostru se potrivește cel mai bine acestei categorii de vârstă. La cei mai mici merg mai multe jocuri, mai multă distracție, dar scopul nostru până la urmă este ca ei să rețină niște sfaturi pe care să le pună apoi în practică astfel încât educația într-adevăr să aibă roadele pe care ni le dorim”, explică ea.

De la combaterea risipei alimentare la plasticul de unică folosință

Printre temele abordate în cadrul atelierelor se numără risipa alimentară, colectarea selectivă, consumul responsabil de energie și alternativa la plasticul de unică folosință.

Teodora Iacob: „Ar trebui să fim atenți la consumul de plastic și să vedem ce alternative eco-friendly găsim, să nu mai folosim câte un PET în fiecare zi. În ghiozdanul copilului putem pune o sticlă reutilizabilă pe care o umplem cu apă de la filtru. (…)

Ne-am mai putea uita la risipa alimentară care pleacă din casele oamenilor. Cred că ar trebui să fim mai atenți la ce cumpărăm, la ce avem un frigider și am putea refolosi, la ce se apropie de data expirării. Și atunci ar trebui să gândim rețete astfel încât să nu aruncăm alimentele respective”.

Proiectele Nature Talks implică și părinții, care descoperă adesea lucruri noi alături de copii.

„Părinții participă foarte încântați la atelierele noastre și ne spun la final că nici ei nu știau aceste lucruri, pentru că nu le-au învățat la școală, acum câțiva ani.”

Profesorii, între lipsa resurselor și entuziasmul copiilor

Din experiența acumulată, Teodora Iacob spune că profesorii au nevoie de sprijin concret pentru a include educația de mediu în activitatea de clasă.

„Profesorii nu au prea multe pârghii, pentru că nici nu au resurse, nici nu ar avea unde să introducă aceste informații. În Săptămâna Verde, doar dacă profesorul are mai multă imaginație sau chef, face activități la clasă din proprie inițiativă.”

Organizația a ajuns deja la 35.000 de copii, din peste jumătate dintre județele României. Fiecare atelier are o structură clară: „cauză – efect – soluții”, astfel încât elevii să înțeleagă legătura dintre comportamentele lor și consecințele asupra mediului.

„Ne-am ferit de prezentări plictisitoare și de PowerPoint-uri. Totul e un troler pe care îl desfacem și amenajăm o mini-școală mobilă la ei în clasă, cu jocuri și experimente. Copiii sunt implicați de la început până la sfârșitul orei.”

