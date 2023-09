Cum putem reduce amprenta de carbon acasă și în societate. Exemple concrete pe care fiecare le poate adopta

Fiecare dintre noi poate lua anumite măsuri pentru a reduce amprenta de carbon și a contribui la oprirea schimbărilor climatice.

Reducerea amprentei de carbon nu este doar o opțiune, ci o necesitate în lupta împotriva schimbărilor climatice. Fiecare dintre noi poate contribui la această cauză prin adoptarea unor practici mai sustenabile în viața de zi cu zi. Iată câteva sfaturi pentru a reduce amprenta de carbon acasă:

Cum să reduci amprenta de carbon acasă

Economisește energie: Înlocuiește becurile incandescente cu becuri LED, izolează locuința și oprește aparatele electronice atunci când nu sunt în uz.

Alege dușurile scurte și închide robinetul cât timp te speli pe dinți sau cureți vasele.

Instalează surse de energie regenerabilă: Dacă este posibil, investește în panouri solare sau alte surse de energie regenerabilă pentru casa ta.

Optează pentru transport verde: Folosește bicicleta, transportul public sau mașini cu emisii reduse de carbon. Dacă este posibil, împarte călătoriile cu alții sau lucrează de acasă.

Redu consumul de carne: Produsele de origine animală, în special carnea roșie, au o amprentă de carbon semnificativă. Încercă să adopți o dietă echilibrată, mai puțin bazată pe carne.

Îmbrăcăminte: Ai grijă de hainele tale, păstrează-le într-o formă bună cât mai mult timp.

Încercă să împrumuți sau să închiriezi haine de ocazie pentru a nu investi în lucruri de care nu ai nevoie în mod curent. Cumpără haine realizate în mod responsabil, din materiale reciclate sau cu etichetă ecologică.

Reciclează și redu deșeurile: Reciclarea și compostarea pot reduce semnificativ cantitatea de deșeuri care ajunge la gunoi.

Cumpără responsabil: Folosește sacoșe, pungi sau recipiente reutilizabile și evită produsele cu ambalaje excesive din plastic. Optează pentru produsele cu certificări ecologice. În general, asigură-te că ai cumpărat doar ce ai nevoie, pentru a evita risipa alimentară.

Amprenta de carbon este esențială pentru a înțelege impactul nostru asupra mediului și pentru a lua măsuri concrete în vederea reducerii acesteia. Prin adoptarea unor obiceiuri mai sustenabile acasă și la locul de muncă, fiecare dintre noi poate contribui la protejarea planetei și la reducerea schimbărilor climatice pentru generațiile viitoare.

Amprenta de carbon la Climate Change Summit

Organizatorii evenimentului Climate Change Summit au făcut public calculul amprentei de carbon a evenimentului de la ediția din 2022. Pentru a arăta concret cum poate fi redusă amprenta de carbon și a oferi în ghid de bune practici.

Raportul detaliază măsurile implementate de organizatori pentru a reduce impactul asupra mediului, dar și angajamentele pe termen lung, oferind un exemplu de bune practici în inspirarea unor acțiuni reale și cu efecte pozitive asupra mediului înconjurător.

Prima ediție a evenimentului, care a numărat aproximativ 1200 de participanți, fizic și online - fără a lua în calcul numărul de spectatori online care au urmărit evenimentul pe platformele partenere -, a generat 66.189 t CO2e. Fiecare participant a contribuit, în medie, cu doar 55 kg de CO2e, o cantitate semnificativ mai mică în raport cu media internațională, care se situează, între 500 și 1.500 kg de CO2e, potrivit unui studiu recent, realizat de către Universitatea din Freiburg.

Rezultatele evaluării amprentei de carbon a evenimentului, efectuată de Carbon Expert, au luat în considerare emisiile directe și indirecte din surse precum transport (invitați, participanți, mărfuri), servicii de ospitalitate (hoteluri, restaurante, catering), consumul de energie și gestionarea deșeurilor.

Pentru a diminua impactul asupra mediului, Climate Change Summit a luat o serie de măsuri, precum:

integrarea în organizarea evenimentului a tehnologiilor care permit participarea online, ceea ce reduce considerabil emisiile asociate cu călătoriile;

asumarea de angajamente directe privind selecția de materiale imprimate durabile, închirierea, refolosirea și donarea decorurilor de pe scena evenimentului;

- a adoptat un design minimalist al site-ului și tehnologii verzi pentru gestionarea, prelucrarea și afișarea datelor de pe website;

- a încurajat folosirea transportului public de către participanți;

- a realizat o selecție a restaurantelor și hotelurilor pentru invitați pe criterii de distanță cât mai mică față de locul evenimentului;

- a realizat parteneriate de colectare a deșeurilor;

- a inclus mașinilor electrice și hibride în flota evenimentului;

„Oamenii au tendința să paseze responsabilitatea asupra sistemului, uitând că sistemul suntem noi. Publicarea raportului nostru demonstrează că și cele mai mici lucruri pot avea un impact semnificativ. Da, deciziile prietenoase cu mediul vin cu un cost, dar când vom fi suficient de mulți, costul va scădea. Acțiunile noastre ca organizator Climate Change Summit au scăzut media per participant la doar 55 kg de CO2e, care echivalează cu deplasarea unei mașini pe o distanță de aproximativ 220 de km. Este o amprentă de carbon de 10 ori mai mică față de media internațională per participant pentru o conferință de trei zile, calculată între 500 și 1500 kg de CO2e de către Universitatea din Freiburg”, spune Roxana Cojocaru, Director al Climate Change Summit în cadrul Social Innovation Solutions.

Raportul poate fi consultat pe climatechange-summit.org/the-footprint-of-change/

Climate Change Summit la București

La București are loc pe 19 octombrie 2023, la Opera Națională, și 20 octombrie în alte 20 de locuri din oraș, are loc Climate Change Summit. Timp de două zile, peste 60 de lideri și experți expun și dezbat soluții aplicabile în multiple sectoare pentru un viitor sustenabil. Aplicațiile pentru participarea la eveniment se fac pe climatechange-summit.org.

Climate Change Summit este un proiect organizat de Social Innovation Solutions, organizaţie activă în sustenabilitate, impact social şi inovaţie, cu sprijinul BRD Groupe Société Générale în calitate de inițiator și partener fondator. CCS este susținut de partenerul strategic Auchan România, de Mastercard în calitate de climate partner, dar și de European Climate Foundation, EPG și KangooPack.

Printre invitații care vor urca pe scena Climate Change Summit, se regăsesc:

Vojtech Vosecky, unul dintre cei mai importanți susținători ai economiei circulare din Europa, considerat de LinkedIn drept una dintre cele mai credibile voci din Europa pe subiecte verzi.

Ingmar Juergens, pionier al finanțărilor care au la bază reducerea impactului emisiilor gazelor cu efect de seră și unul dintre puținii experți care acoperă întreaga gamă de aspecte privind politicile climatice și finanțarea.

Elina Bardram, Head of International Relations Unit, DG Clima, la Comisia Europeană, expertă în politicile privind schimbările climatice și a economiei de mitigare și adaptare.

Ed Gillespie, co-fondator Futerra, speaker inspirațional, scriitor, poet și futurist, specializat în gândire și schimbare sistemice. Este autorul cărții Only Planet – a flight-free adventure around the world, despre cum să călătorești în jurul lumii fără a te urca într-un avion.

Philippe Birker, director de operațiuni și co-fondator Climate Farmers. Din 2019, contribuie la extinderea agriculturii regenerative în Europa. Compania sa sprijină în prezent aproximativ 700 de fermieri din 16 țări europene diferite în tranziția către agricultura regenerativă.

Farid Taghzouti (Head of Sales) & Chantal Nguyen (Head of engineering) la FabBrick, companie franceză care transformă deșeurile textile în cărămizi ce izolează termic și acustic.

Karin Stoevenbeld-Kreber de la Clipper Interall, companie dedicată livrării de produse promoționale cu o amprentă minimă asupra mediului, mai precis articole promoționale realizate din resurse regenerabile provenite din fluxuri de deșeuri corporative precum zațul de cafea, materialele plastice, hârtie, textile și metale.

