Climate Change Summit Week a reunit 3000 de participanți în peste 30 de evenimente timp de 6 zile în 6 țări

PARTENERIAT. Pe 21 octombrie 2025, peste 1.300 de lideri din afaceri, instituții publice și organizații civice s-au reunit la Palatul Parlamentului pentru a dezbate tranziția verde în Europa Centrală și de Est.

Ediția din acest an a Climate Change Summit a depășit granițele unei simple conferințe, transformându-se într-un spațiu de idei, conexiune și acțiune concretă. Timp de o săptămână, Bucureștiul s-a transformat într-un centru al dialogului dintre economie, cercetare, educație și inovare socială, adunând lideri care au discutat despre tranziția energetică, politicile publice în fața schimbărilor climatice, rolul tehnologiei și contribuția comunităților la tranziția verde.

Summitul și-a consolidat statutul de cel mai amplu eveniment dedicat schimbărilor climatice din regiune, reunind, pe parcursul unei săptămâni, sute de participanți din România, Grecia, Serbia, Macedonia de Nord, Bulgaria și Slovenia, alături de 30 de inițiative complementare, demonstrând impactul tot mai puternic și relevanța în creștere a acestei mișcări regionale.

În centrul acestei mișcări se află o viziune comună, subliniată de Roxana Cojocaru, Director Executiv, Social Innovation Solutions:

„Prin Climate Change Summit construim un ecosistem în care fiecare partener, oraș și inițiativă contribuie la o hartă comună a transformării. Este o mișcare care nu se măsoară doar în cifre, ci în direcție și curaj. O platformă care generează energie civică și soluții reale, într-o Europă Centrală și de Est care își redescoperă potențialul de a inova, de a colabora și de a acționa împreună.”

În aceeași direcție, Flavia Popa, Secretar General al BRD Groupe Société Générale, Partener Fondator al Climate Change Summit, a subliniat rolul summitului ca platformă de dialog și acțiune regională, precum și oportunitățile generate de tranziția verde:

„Climate Change Summit și-a confirmat statutul de spațiu de dialog și acțiune în regiune, într-un moment în care schimbările climatice influențează profund economiile și societățile. Suntem încântați de succesul acestei ediții și ne place să credem că este o bucurie împărtășită de toți participanții, pe parcursul întregii săptămâni. Așteptăm cu nerăbdare să ne revedem la următoarea ediție, în 2026, pentru a continua împreună dialogul și a pune în lumină soluțiile dedicate tranziției sustenabile. Această tranziție este o mare oportunitate de a construi reziliență și competitivitate pe termen lung pentru noi ca cetățeni, pentru companii și pentru societate în ansamblul ei.”

Această perspectivă surprinde perfect spiritul evenimentului: dincolo de dezbateri, Climate Change Summit a devenit un spațiu al acțiunii, unde ideile capătă formă și parteneriatele se transformă în soluții tangibile.

Premiile Climate Change Summit Awards 2025

Unul dintre momentele speciale ale summitului a fost ceremonia Climate Change Summit Awards, dedicată celor care au propus soluții inovatoare și aplicabile pentru provocările climatice actuale. Premiile și-au propus să identifice și să sprijine idei din Europa Centrală și de Est care pot genera impact real în comunități.

Competiția a fost deschisă tinerilor profesioniști, doctoranzilor, cercetătorilor, ONG-urilor și întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). În cadrul ceremoniei din 21 octombrie, cei trei câștigători au primit granturi în valoare totală de 15.000 € și expunere internațională, pentru a-și dezvolta proiectele sustenabile.

În cadrul ceremoniei, Denki-Tech a fost desemnat câștigător la categoria Smart Cities, Energy & Mobility pentru proiectul Denki, premiu oferit de Ayvens. Platforma, bazată pe inteligență artificială, automatizează gestionarea energiei regenerabile și a bateriilor, optimizând performanța sistemelor solare și BESS (Battery Energy Storage Systems), în timp ce reduce emisiile și riscurile de întreruperi de curent în România, Republica Moldova și Europa de Sud-Est.

Smart Farm Robotix a obținut distincția la categoria Food, Environment & Biodiversity pentru proiectul RoboAIweeder, un robot autonom, alimentat 100% cu energie solară, care folosește o metodă revoluționară de plivit fără contact, o alternativă scalabilă și lipsită de risc de incendiu la munca manuală, aratul mecanic și utilizarea erbicidelor și sprijină agricultura sustenabilă.

Centrul Cultural PLAI a fost premiat la categoria Education, Awareness & Community Engagement pentru proiectul ZUMZET – the nature-based, experiential learning center, un centru care transformă un fost habitat de urși, cândva abandonat, într-un ecosistem educațional în care profesori, elevi și familii învață prin reutilizare creativă, biodesign, reparații și îngrijirea biodiversității, pentru un viitor pregătit pentru schimbările climatice.

Cele trei proiecte au reflectat spiritul inovator al ediției din acest an: idei concrete, curaj de a acționa și soluții care pot genera schimbare reală în comunități.

Palatul Parlamentului a găzduit ceremonia într-o atmosferă vibrantă, marcată de sesiuni interactive și dialoguri între mediul public și cel privat. Competiția a atras proiecte din întreaga Europă Centrală și de Est: de la inițiative de eficiență energetică, până la soluții educaționale și acțiuni comunitare pentru protejarea mediului.

O săptămână de idei și acțiuni pentru planetă – CCS Week

Evenimentul de la Palatul Parlamentului a marcat începutul CCS Week (22–25 octombrie), o serie de zile tematice dedicate sustenabilității și acțiunii colective. Săptămâna a extins summitul dincolo de scenă și paneluri, transformând Bucureștiul într-un spațiu viu de dialog, inspirație și implicare.

Fiecare zi a adus o perspectivă diferită asupra schimbării:

Aducând împreună oameni de afaceri, investitori și experți care au discutat despre rolul concret al sustenabilității în economie, Business Impact Day (22 octombrie), organizat de REI ASE, CCI Française en Roumanie, Aspire și Circular Economy Coalition, Confederația Patronală CONCORDIA, Romanian Business Leaders, în calitate de co-organizatori și Urban Hub, Community Partner, a pus accent pe exemple reale de companii care integrează principiile verzi în modelele lor de creștere, pe inovație și pe modul în care leadershipul modern înseamnă, tot mai mult, responsabilitate față de mediu și comunitate.

A doua zi, 23 octombrie, a fost dedicată temei Smart Cities & Democracy. Bucureștiul s-a transformat pentru o zi într-un spațiu al ideilor despre orașe inteligente, incluzive și prietenoase cu oamenii, prin evenimente organizate de EfdeN, Kogayon & Rețeaua pentru Natura Urbană, Group of the European Youth for Change, Străzi pentru Oameni, Asociația SE POATE, împreună cu co-organizatorul Centrul Filia și Urban Hub, Community Partner. Discuțiile au adus în prim-plan subiecte precum digitalizarea, implicarea civică. incluziunea socială și echilibrul dintre dezvoltare și calitatea vieții urbane, conturând o viziune comună pentru orașele viitorului.

Pe 24 octombrie, Environment & Community Day a adus laolaltă tineri, profesori, voluntari și organizații care au lucrat împreună în activități dedicate protejării naturii. Ziua a fost organizată de Let’s Do It, Romania, Asociația SE POATE, Plantăm fapte Bune în România, The Youth Platform for Sustainability și Conservation Carpathia, cu sprijinul Rezidența9, în calitate de Community Partner. De la ateliere de educație ecologică și dezbateri despre comunicarea responsabilă a crizei climatice, până la acțiuni de plantare, ziua a arătat că schimbarea se construiește prin implicare locală și cooperare.

Săptămâna s-a încheiat pe 25 octombrie cu Conscious Living Day, o zi de respiro dedicată echilibrului personal și reconectării cu natura. Evenimentele au fost organizate de Rețeaua pentru Natura Urbană, împreună cu slow life și bites on my plate în calitate de co-organizatori, având sprijinul OTOTO, Community Partner. Participanții au fost invitați la sesiuni de alergare și yoga, plimbări ghidate în pădurea Băneasa și brunch comunitar, care au încurajat un stil de viață mai simplu, mai atent și mai prezent. A fost o zi dedicată echilibrului, marcând finalul unei săptămâni a dialogului, curajului și noilor perspective.

De-a lungul celor patru zile, peste 1700 de persoane au participat la activitățile CCS Week, iar evenimentele au generat un impact semnificativ în spațiul public și online, transformând sustenabilitatea într-un subiect viu, accesibil și relevant pentru toate generațiile.

CCS Week nu a fost doar o extensie a Climate Change Summit, ci o experiență completă în jurul ideii de schimbare: o invitație la reflecție, colaborare și acțiune concretă, care a unit mii de oameni sub același obiectiv: construirea unui viitor mai verde și mai conștient.

Anul viitor, între 20 și 24 octombrie, Summitul va reveni cu o nouă ediție dedicată ideilor care inspiră acțiune, colaborărilor dintre sectoare și soluțiilor concrete pentru accelerarea tranziției verzi.

Despre Climate Change Summit

Climate Change Summit 2025 este organizat de Social Innovation Solutions,împreună cu BRD Groupe Société Générale, în calitate de Founding Partner, alături de Auchan România, Strategic Partner, și Mastercard, Climate Partner. De asemenea, ediția din 2025 este susținută și de partenerii Pluxee, Wellbeing Partner, PPC, Energy Partner, Heidelberg Materials, Industry Partner, Ayvens și Volvo, Mobility Partners, Regina Maria, Health Partner, Danone, Leroy Merlin, European Climate Foundation, Carbon Tool, Ursus Breweries, PPC Renewables, PPC Blue, Rețele Electrice, Returo, IKEA și Za Cup, Domeniile Sâmburești, Aqua Carpatica, Frenvi Networking Partners, Radisson Blu, Accommodation Partner, V7 Startup Studio, OTOTO, Urban Hub și Rezidența9, Community Partners.

Despre Social Innovation Solutions (SIS)

Social Innovation Solutions (SIS) este o organizație activă în Europa Centrală și de Est, care accelerează schimbarea sistemică pentru un viitor sustenabil și competitiv. Misiunea SIS este de a crea o masă critică de lideri, organizații și inițiative capabile să răspundă provocărilor globale prin acțiune și colaborare.

SIS derulează programe educaționale și de sprijin dedicate sustenabilității, inovării și leadershipului, printre care Academia de Sustenabilitate, Transformator, sau ESG Lab. Prin aceste inițiative, SIS susține peste 20.000 de IMM-uri, ONG-uri și lideri din România și alte cinci țări din regiune, iar prin platforme precum Climate Change Summit și parteneriate între sectoarele public, privat și non-profit, SIS dezvoltă soluții menite să reducă decalajele și să contribuie la tranziția verde a regiunii.

Despre BRD Groupe Société Générale BRD Groupe Société Générale operează o rețea de 357 de unități. Activele totale ale băncii, la sfârșitul lunii iunie 2025, erau de 90 miliarde RON.

BRD face parte din Société Générale, o bancă europeană de prim rang și un actor major în economie de peste 160 de ani. Grupul Société Générale are 119.000 de angajați care servesc peste 26 de milioane de clienți în 62 de țări din întreaga lume și operează prin trei linii de business complementare, care integrează oferte ESG pentru toți clienții săi:

• Retail banking în Franța, private banking și asigurări

• Global banking și soluții pentru investitori

• Mobilitate, retail banking internațional și servicii financiare

BRD Groupe Société Générale este partener fondator al Climate Change Summit, susținând acest demers nu doar ca sponsor, ci și ca actor implicat direct în tranziția sustenabilă a economiei românești.

BRD – Groupe Société Générale este un actor activ în tranziția sustenabilă a economiei românești, asumându-și un rol strategic în promovarea finanțărilor verzi și a practicilor responsabile. În 2024, banca a acordat finanțări sustenabile în valoare de peste 1,8 miliarde de lei, depășind cu mult în avans ținta cumulată pe 3 ani prevăzută pentru 2025. În primul semestru al acestui an, banca și-a consolidat poziția de reper în finanțarea sustenabilă, cu credite în valoare de 351 milioane EUR acordate până la jumătatea anului.

Totodată, BRD a lansat, în premieră pe piața din România, un credit corelat cu obiective de sustenabilitate (Sustainability Linked Loan – SLL) dedicat Întreprinderilor Mici și Mijlocii, consolidându-și astfel angajamentul față de dezvoltarea durabilă și sprijinirea antreprenoriatului responsabil.

