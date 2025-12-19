Cât câștigă românii care strâng PET-uri din tomberoane. “Sunt bani care îi ajută să-și plătească chiria sau mâncarea”

Românii care colectează PET-uri, doze și sticle aruncate la tomberon câștigă lunar suficienți bani pentru a-și rotunji consistent veniturile, după cum reiese din datele Returo-SGR.

Câștigul mediu al acestor “colectori informali”, cum sunt numiți de către administratorii Sistemului de Garanție-Returnare, este de circa 500-600 de lei pe lună. În perioade ca sezonul estival, pe litoral, pot încasa însă mult mai mulți bani, spune Anca Marinescu, Corporate Affairs și Communication Manager la Returo-SGR.

„Sunt câteva sute de lei pe care ei știu că se pot baza, și care-i ajută să-și plătească câteodată chiria, sau îi folosesc pentru mâncare”, spune Anca Marinescu.

Anca Marinescu: “Ne-am dat seama încă de la începutul sistemului că există o categorie de oameni care nu va returna, indiferent cât de mult vom vorbi noi cu ei. Sunt cei care nu pot fi convinși. Și atunci este foarte bine că există cei care fac treaba pentru tine. (...) Toți au spus că este foarte important faptul că au un venit stabil. Nu este un venit foarte mare, sunt 500-600 de lei lunar, dar sunt bani pe care ei știu că se pot baza și care-i ajută să-și plătească câteodată chiria, alteori îi folosesc pentru mâncare.. În zonele acestea se duc banii.”

Românii reciclează chiar și peste 100% din ambalaje. Cum e posibil

Sistemul de garanție-returnare, lansat la finalul anului 2023, a depășit deja 8 miliarde de ambalaje colectate, iar în ultimele 14 luni rata de returnare a fost de circa 84%, potrivit datelor RetuRO. Peste 90% din materialele colectate au fost trimise către reciclatori sau au fost deja reciclate.

Aparent paradoxal, în unele luni, rata de colectare a depășit 100%. Explicația este însă foarte simplă.

“Au fost luni în care s-a depășit 100%, dar este ceva firesc pentru un sistem de garanție-returnare. De exemplu, în ianuarie o să vedem din nou peste 100%, pentru că în decembrie consumăm mai mult, dar ducem înapoi mai puțin. Suntem ocupați cu sărbătorile, cu familia..”, explică Marinescu.

Sistemul de Garanție-Returnare s-a dovedit a fi una dintre cele mai eficiente politici publice de mediu implementate în ultimii ani în România.

Administrat de Returo, sistemul colectează ambalajele primare nereutilizabile (PET, sticlă, doze de aluminiu) de băuturi (apă, sucuri și alcool) de până la 3 litri. Pentru fiecare ambalaj returnat în sistem, consumatorul primește înapoi 50 de bani, care sunt incluși în prețul inițial de achiziție.

