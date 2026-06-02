În document, Laura Codruța Kovesi reclamă că recentele modificări legislative privind acordarea de sprijin şi subvenţii în agricultură din Slovacia „reduc substanţial protecţia efectivă a intereselor financiare ale UE, precum şi a interesului financiar naţional”.

Modificările legislative stârnesc îngrijorări

Modificările legislative au ridicat îngrijorări şi în rândul mai multor parlamentari europeni, care arată, într-o scrisoare către Comisia Europeană, că legislaţia „nu exclude solicitanţii de la primirea de fonduri UE, chiar dacă sunt anchetaţi penal, acuzaţi sau chiar condamnaţi definitiv. Suspendarea plăţilor subvenţiilor se aplică doar unei game limitate de infracţiuni, în timp ce infracţiunile grave, cum ar fi frauda, ​​se pare că nu se numără printre motivele de excludere automată”.

„Ieri, procurorul-şef european a adresat o scrisoare către Comisia Europeană (...) subliniind recentele modificări legislative privind acordarea de sprijin şi subvenţii în agricultură şi dezvoltare rurală în Slovacia. Pe baza unei analize amănunţite a noii legislaţii, procurorul-şef european a concluzionat că aceasta conţine mai multe elemente care reduc substanţial protecţia efectivă a intereselor financiare ale UE, precum şi a interesului financiar naţional", arată, marţi, Parchetul European, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, modificările legislative au redus capacitatea de a impune măsuri administrative eficiente în timpul unei proceduri penale, între actul de acuzare şi condamnarea definitivă.

EPPO reclamă reducerea controalelor

„Prin urmare, capacitatea autorităţilor responsabile de a suspenda plăţile către beneficiarii acuzaţi de o infracţiune a fost drastic redusă. Prin urmare, procurorul-şef european a informat Comisia Europeană că aceste modificări legislative au repercusiuni negative asupra nivelului general de protecţie a intereselor financiare ale UE în Slovacia", se mai arată în comunicat.

Şi mai mulţi parlamentari europeni au exprimat recent îngrijorări cu privire la modificările legislative din Slovacia, în special modificarea Legii nr. 280/2017 privind acordarea de sprijin şi subvenţii în agricultură şi pentru dezvoltarea rurală.

Europarlamentarii avertizează asupra fraudelor

„Conform informaţiilor disponibile, cadrul juridic deja modificat nu exclude solicitanţii de la primirea de fonduri UE, chiar dacă sunt anchetaţi penal, acuzaţi sau chiar condamnaţi definitiv. Suspendarea plăţilor subvenţiilor este menită să se aplice doar unei game limitate de infracţiuni, în timp ce infracţiunile grave, cum ar fi frauda, ​​se pare că nu se numără printre motivele de excludere automată. Având în vedere cazurile anterioare de nereguli şi investigaţii privind utilizarea abuzivă a fondurilor europene în Slovacia, această modificare poate prezenta un risc de continuare a distribuirii de fonduri către entităţi asociate cu activităţi frauduloase", au transmis mai mulţi parlamentari europeni, într-o scrisoare către Comisia Europeană.

Recent, procurorul-şef al Parchetului European (EPPO), Laura Codruţa Kovesi, a adresat Comisiei Europene o scrisoare în care reclamă că modificarea legislaţiei penale elene care instituie o procedură specială pentru infracţiunile grave comise de membri ai Parlamentului afectează activitatea instituţiei pe care o conduce.