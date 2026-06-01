Iar cel mai frumos este că duc aceste obiceiuri și acasă, unde reușesc, de multe ori, să îi inspire și pe părinți să devină mai atenți.

Copii: „Natura înseamnă mulți copaci, multă verdeață, floricele! Să inspirăm aerul curat din pădure! Fără natură n-am putea să avem fructe și legume și am mânca numai prostioare”.

Văzută prin ochii copiilor, natura înseamnă, simplu, viață. E lecția pe care o învață încă de mici. Jamal ne explică de ce e bine să mergem mai mult pe jos și să lăsăm mașinile acasă.

Copii: „Crește căldura și după aia o să respiri aer cam negru”.

O vedem în marile orașe acolo unde spațiile verzi sunt tot mai puține, iar poluarea îmbolnăvește. Autoritățile caută soluții care să combată încălzirea globală, însă și în școli se întâmplă o mică "revoluție". Intrăm în clasa celor de a-ntâia de la școala 95 din Capitală. Copiii învață despre rața roșie, pescărușul albastru și chira de baltă, păsări pe care le pot vedea în capitală.

Și ca să le observe mai bine, și-au construit propriile binocluri.

Elev: „Am văzut multe flori și albine!”.

Este doar un exemplu de lecție prin care profesorii încearcă să îi apropie pe elevi mai mult de natură. Multe activități au sprijinul ONG-urilor de mediu care pun la dispoziția școlilor materiale și idei. Let's do it Romania, de pildă, ajută deja zeci de școli.

Agata Bulei, manager de proiecte, Let's do it, Romania: „Am pornit cu 20 de școli și mare ne-a fost mirarea că, de fapt, s-au înscris peste 500 de școli. Este atât de strigentă nevoia de a proteja mediul și schimbările climatice sunt atât de evidente încât este necesar să facem ceva”.

În școală, elevii au găsit altă destinație pentru jucăriile și ambalajele pe care nu le mai folosesc.

Copiii duc acasă ce învață la școală și îi obligă și pe părinți să se conformeze. Acasă la Miruna se reciclează de multă vreme, însă chiar și acum fetița își mai surprinde mama.

Maria Drăghici, mama Mirunei: „Mai degrabă ea a învățat de la noi, dar m-am bucurat să confirme aceste lucruri la școală. E o bucurie, desigur, și până la urmă o face pentru ea pentru viitorul ei și al generației ei!”.

Și familia lui Iris a învățat să fie mai responsabilă.

Andreea Bitca, mama lui Iris: „Uite, dacă suntem în mașină și vede o zonă cu deșeuri de fiecare dată ea o să fie prima care o să observe treaba asta și de fiecare dată o să îmi spună „hei, oprește mașina dacă ai cum și hai să vedem cu cine trebuie să vorbim aici ca să curețe zona asta". Mi se pare că are un spirit civic mult mai dezvoltat decât îl aveam eu când eram mică”.

Cei mici au un mod aparte de a vedea lumea, iar atunci când reciclează o sticlă, sting un bec sau pun gunoiul direct în coș înțeleg perfect de ce fac asta. De aceea, acum trei ani a fost introdusă și săptămâna verde în toate școlile din țară, timp în care elevii fac tot felul de activități care să îi mai apropie de natură.

Corespondent PRO TV: „Te-ai gândit vreodată că să te dai într-un leagăn, să prinzi un fluture, să-ți faci o coroniță din flori sau să admiri cerul într-o noapte senină pot fi adevărate provocări? Astăzi, pentru mulți copii aceste experiențe sunt mai rare decât erau pe vremea părinților și bunicilor noștri. La nivel internațional există chiar o provocare! O listă de "50 de lucruri de făcut în natură înainte să împlineșți 12 ani."