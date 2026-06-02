Poziția lui Budanov susține, astfel, recentele declarații ale președintelui Volodimir Zelenski, care a afirmat într-un interviu din 31 mai că, pe măsură ce Moscova pierde inițiativa pe câmpul de luptă și Kievul intensifică atacurile de lungă distanță pe teritoriul rus, fereastra pentru negocieri de pace eficiente cu Moscova va rămâne deschisă până în iarnă, scrie The Kyiv Independent.

Când a fost întrebat, Budanov a fost de acord cu această evaluare.

„Președintele ne-a însărcinat să încercăm să punem capăt acestui război cât mai repede posibil. Pot confirma că acesta este într-adevăr obiectivul său — să pună capăt ostilităților cât mai curând posibil, de preferință înainte de iarnă”, a spus Budanov, vorbind la Forumul „Arhitectura Securității” de la Kiev.

„În calitate de șef al Biroului Președintelui, fac cu siguranță tot ce pot pentru a atinge obiectivul stabilit de președintele Ucrainei.”

Budanov a descris acest obiectiv ca fiind „absolut corect, oportun și bine gândit”. Potrivit acestuia, o serie de factori sugerează că există speranța ca Rusia să accepte o „anumită propunere” de încetare a ostilităților.

În calitate de fost șef al serviciilor secrete, Budanov a făcut adesea previziuni îndrăznețe cu privire la rezultatul războiului, dintre care nu toate s-au adeverit.

Budanov a afirmat că nu a primit nicio informație cu privire la un eventual armistițiu pe perioada sărbătorilor.

„Nu am primit nicio informație cu privire la un armistițiu pentru Duminica Sfântului Treimii”, a spus Budanov. „Mai mult, puteți vedea cât de multe lovituri a dat Federația Rusă ieri (31 mai) și câte victime s-au înregistrat.”

De partea cealaltă, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, l-a informat pe secretarul de stat american Marco Rubio, pe 25 mai, că Moscova intenționează să lovească „centrele de decizie” ucrainene și a îndemnat Washingtonul să ia în considerare retragerea personalului din ambasada sa de la Kiev.

Ministerul rus de Externe a recomandat, de asemenea, cetățenilor străini, inclusiv personalului diplomatic, să părăsească capitala ucraineană. Nicio ambasadă străină din Kiev nu a anunțat public vreo evacuare a personalului în urma avertismentului.

Președintele Volodymyr Zelensky i-a spus cancelarului austriac Christian Stocker, pe 29 mai, că serviciile de informații ucrainene au indicat că Rusia pregătește un nou atac la scară largă asupra Ucrainei. Președintele a spus că răspunsul ar trebui coordonat cu partenerii Ucrainei, în special prin furnizarea de arme antibalistice.

Purtătorul de cuvânt al serviciilor de informații militare ucrainene, Andrii Yusov, a declarat jurnaliștilor pe 1 iunie că amenințările Moscovei cu posibile atacuri au fost menite să exercite presiune psihologică și fac parte dintr-o tactică mai amplă a Rusiei.

„Este evident că aceasta este tactica inamicului, care constă, printre altele, în combinarea presiunii militare cu presiunea psihologică asupra ucrainienilor, care trăiesc sub stresul războiului de mai bine de patru ani”, a declarat Yusov.

„Și este evident că oboseala și tensiunea (resimțite de ucraineni) fac, de asemenea, parte din (campania) de presiune a inamicului”, a adăugat el.

Yusov a spus că forțele ucrainene se pregătesc pentru toate scenariile posibile, în timp ce serviciile de informații continuă să colecteze informații și să le transmită conducerii militare și politice. Totuși, el a îndemnat și civilii să ia în serios alertele de raid aerian și „să fie pregătiți să reacționeze”