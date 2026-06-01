Copiii sunt un exemplu de responsabilitate și grijă pentru natură. Spre deosebire de noi, învață din timp cum să recicleze correct, să nu arunce mâncarea și să fie blânzi cu natura şi cu animalele. Și duc aceste obiceiuri acasă, unde îi inspiră și pe părinți să devină mai atenți.

Văzută prin ochii copiilor, natura înseamnă, simplu, viață. E lecția pe care o învață încă de mici. Jamal ne explică de ce e bine să mergem mai mult pe jos și să lăsăm mașinile acasă.

”Creşte căldura și după aia o să respiri aer cam negru”.

Iar Adelina ne atrage atenția că prin orașe e prea multă mizerie.

”Aruncă mizeria pe stradă. Foarte mulți adulți fac asta și mie nu îmi place... că ce se întâmplă cu natura?„

Se stinge. O vedem în marile orașe acolo unde spațiile verzi sunt tot mai puține, iar poluarea îmbolnăvește. Autoritățile caută soluții care să combată încălzirea globală, însă și în școli se întâmplă o mică "revoluție". Intrăm clasa celor de a-ntâia de la școala 95 din capitală.

Și ca să le observe mai bine, și-au construit propriile binocluri. Priviți câtă bucurie le aduce urmărirea păsărilor în curtea școlii.

În școală, elevii au găsit altă destinaţie pentru jucăriile și ambalajele pe care nu le mai folosesc.

Este, poate, unul dintre cele mai importante efecte ale lecțiilor de mediu. Copiii duc acasă ce învață la școală și îi obligă și pe părinți să se conformeze.

Și familia lui Iris a învățat să fie mai responsabilă.

Andreea Batca, mama lui Iris: ”Mi se pare că are un spirit civic mult mai dezvoltat decât îl aveam eu când eram mica”.

Iris: ”Mă gândesc... oare când o să fiu eu mare o să pot să am grijă de planetă?”

Te-ai gândit vreodată că să te dai într-un leagăn, să prinzi un fluture, să-ți faci o coroniță din flori sau să admiri cerul într-o noapte senină pot fi adevărate provocări? Astăzi, pentru mulți copii aceste experiențe sunt mai rare decât erau pe vremea părinților și bunicilor noștri. La nivel internațional există chiar o provocare! O listă de "50 de lucruri de făcut în natură înainte să împlinești 12 ani.

Astfel, cei mici sunt încurajați să petreacă mai mult timp în aer liber. Dar pentru asta, adulții trebuie să țină cont de niște lucruri: ”Vă rog frumos să aruncați gunoaiele selectiv și să aveți grijă de ele și de animalele voastre, ca să nu se îmbolnăvească! Pentru că altfel viața n-ar mai fi așa frumoasă!”