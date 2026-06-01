Cinci obiceiuri simple pe care copiii le pot învăța pentru un viitor sustenabil

Ziua Internațională a Copilului este sărbătorită la date diferite în întreaga lume, însă cea mai recunoscută dată este 1 iunie, data la care se sărbătorește și în România.
În țara noastră, această zi este declarată zi liberă legală. Iată câteva obiceiuri pe care copiii le pot învăța în această zi specială pentru un viitor sustenabil.
Istoria Zilei Internaționale a Copilului
Istoria Zilei Internaționale a Copilului poate fi urmărită până la Conferința Mondială pentru Bunăstarea Copiilor din 1925, desfășurată la Geneva, unde a fost discutată pentru prima dată ideea unei zile anuale dedicate promovării bunăstării copiilor. Iată
Până în anii 1950, multe țări își sărbătoreau propria versiune a Zilei Copilului. În 1954, Uniunea Internațională pentru Protecția Copilului a propus data de 1 iunie ca zi globală dedicată copiilor.
Pe 1 iunie, multe țări se sărbătorește Ziua Internațională a Copilului.
Ziua Internațională a Copilului este o zi specială dedicată celebrării și promovării bunăstării copiilor. Copiii au dreptul să primească afecțiune, iubire, înțelegere, hrană, îngrijire medicală, educație și protecție împotriva tuturor formelor de exploatare, indiferent de rasă, culoare, sex, religie sau origine socială. Evidențiind nevoile și drepturile copiilor în această zi, putem contribui la faptul ca vocea lor să fie auzită, iar bunăstarea lor să fie prioritară în toate domeniile societății.
În plus, copiii reprezintă viitorul omenirii și cea mai importantă resursă a noastră. Ziua Internațională a Copilului le reamintește adulților cât de important este să aibă mai multă grijă de cei mai tineri și mai vulnerabili membri ai societății.
5 obiceiuri simple pe care copiii le pot învăța pentru un viitor sustenabil
Ca părinte, unul dintre cele mai importante daruri pe care le poți oferi copiilor este cunoașterea și obiceiul sustenabilității.
Dacă părinții îi învață pe copii de mici cum să trăiască mai sustenabil, îi ajută să crească având instrumentele necesare pentru a proteja planeta.
Începe cu discuții simple și pozitive
Atunci când vorbești cu copilul tău despre problemele de mediu, este important să păstrezi conversația simplă și optimistă.
Îți poți familiariza copilul cu exemple pozitive precum parcurile eoliene, energia solară și programele de reciclare. Explică-i că acțiuni mici, cum ar fi plantarea copacilor sau compostarea în curte, pot ajuta mediul înconjurător. Astfel de conversații simple îl pot face să simtă că face parte din soluție.
Învață-l să stingă luminile și aparatele electronice
Una dintre cele mai simple metode prin care familia poate reduce impactul asupra mediului este economisirea energiei. Învață-ți copilul să stingă luminile și dispozitivele electronice atunci când părăsește o cameră.
Încurajând copilul să stingă luminile și aparatele, nu doar că economisești energie, ci este posibil să observi și facturi mai mici la utilități.
Amintește-i copilului să oprească apa
Economisirea apei este un obicei pe care copiii îl pot învăța de mici. Explică-i că apa provine din lacuri, rezervoare și alte surse naturale și că risipa afectează pe toată lumea. Pentru a încuraja acest obicei, amintește-i să oprească apa în timp ce se spală pe dinți sau pe mâini. Schimbările mici pot avea un impact semnificativ.
Încurajează distracția fără dispozitive electronice
Este ușor să petrecem prea mult timp în fața ecranelor, însă există multe activități distractive fără electronice care pot ajuta familia să reducă consumul de energie. Petreceți timp împreună jucând jocuri de societate, citind cărți sau ieșind în natură. Activități precum mersul cu bicicleta, drumețiile sau jocul cu frisbee-ul în parc sunt modalități bune de conectare cu natura și de menținere a unui stil de viață activ.
Astfel de experiențe nu oferă doar divertisment, ci îi ajută și pe copii să aprecieze frumusețea naturii și să înțeleagă de ce este important să o protejăm.
Fă reciclarea simplă și distractivă
Reciclarea poate deveni o activitate plăcută pentru întreaga familie, mai ales dacă este ușor accesibilă pentru copil. Pregătește recipiente etichetate clar pentru sticlă, hârtie, metal și plastic. Încurajează-l să participe, lăsându-l să creeze etichete colorate pentru fiecare categorie.
Îți poți implica copilul și în curățeniile sezoniere din casă. Căutați haine, jucării și cărți în stare bună pe care le puteți dona. Astfel, copilul învață atât importanța reciclării, cât și generozitatea.
Activități de făcut de Ziua Copilului în București
Dacă ești în căutarea unor activități de făcut de Ziua Copilului, există o mulțime de evenimente în București la care să participi cu copiii.
Primăria Sectorului 1 organizează, în perioada 30 mai – 1 iunie 2026, programul „Sectorul 1 Animat”, cu activități pentru copii și familii desfășurate pe parcursul a trei zile în șapte locații din București. Evenimentele au loc zilnic între orele 10:00 și 21:00, la Cantonul Băneasa, pe Strada Copilului, în zona Dorobanți, în Parcul Bazilescu, în piețele Amzei și Matache, precum și la sediul instituției din bulevardul Banu Manta.
„Orașul meseriilor” - Parcul Bazilescu
În Parcul Bazilescu va fi organizat „Orașul meseriilor”, un traseu interactiv pe o suprafață de aproximativ 10.000 mp. Copiii pot parcurge provocări și jocuri care îi ajută să descopere diverse domenii și activități practice. Vor primi indicii și misiuni care îi duc în mai multe puncte tematice, unde au de rezolvat exerciții de matematică și robotică, dar vor participa și la activități artistice, muzicale sau de teatru.
Ateliere și spectacole pentru copii în Piața Amzei
Piața Amzei se transformă într-un spațiu dedicat activităților creative și educației culturale. Copiii pot participa la ateliere de pictură, desen, modelaj din hârtie creponată și face painting.
Activități sportive și zone de relaxare la Canton Băneasa
În zona Canton Băneasa din Pădurea Băneasa va avea loc pe durata celor trei zile, activități de mișcare și recreere în aer liber. Vor fi amenajate terenuri pentru baschet 3×3, volei și mini-fotbal, plus zone interactive pentru copii și adolescenți. Copiii vor avea acces la trambuline, badminton, tenis de masă și tir cu arcul.
„Ziua Copilăriei. Ziua Bucuriei!” în Sectorul 2
În Parcul Florilor, Sectorul 2, se desfășoară între 30 mai și 1 iunie 2026 evenimentul „Ziua Copilăriei. Ziua Bucuriei”. Programul are loc zilnic între 10:00 și 13:00 și include ateliere, face painting, modelaj de baloane și spectacole de magie. Copiii vor fi distrați cu animatori și acrobați pe picioroange.
„Festivalul Copiilor” la Hala Laminor de 1 Iunie
Primăria Sectorului 3 organizează pe 1 iunie 2026 „Festivalul Copiilor” la Hala Laminor, între 11:00 și 20:00. Programul include ateliere de lut, hârtie handmade, face painting, modelaj de baloane, țesut la mini-război, karaoke, caricaturi, șah gigant și jocuri arcade.
„KIDSFEST” în parcurile din Sectorul 6
Pe 1 iunie 2026, Sectorul 6 organizează „KIDSFEST” în Parcul Liniei, Parcul Crângași, Parcul Drumul Taberei și Parcul ANL Brâncuși. Evenimentul include ateliere, spectacole, concursuri și zone interactive desfășurate pe tot parcursul zilei. Copiii pot participa la activități muzicale, croitorie, teatru interactiv, pictură pe față, modelaj de baloane și ateliere de creație. Accesul este gratuit.
