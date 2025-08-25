Zamfir atacă USR după declarațiile lui Drulă. „Să nu uite că nu sunt miezul guvernării şi se poate guverna țara şi fără ei”

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, i-a răspuns luni lui Cătălin Drulă (USR), după ce acesta afirmase că nu PSD decide când au loc alegerile în Capitală.

Daniel Zamfir a transmis că USR nu trebuie să uite că "nu sunt miezul guvernării" şi că se poate guverna țara şi fără ei.

„Vrea el, mort copt, să ţinem alegeri acum în Bucureşti că doar nu s-a pozat degeaba cu Nicusor! Ce uită băieţii ăştia e că sunt un partiduleţ de 10% şi nu decid ei ce să se întâmple şi când să se întâmple”, spune Cătălin Zamfir, pe Facebook.

Senatorul PSD mai spune că „trecem printr-o perioadă dificilă, cu un an 2024 plin de alegeri, iar românii sunt mult mai preocupaţi de măsurile care le vor afecta traiul, decât ambiţiile personale ale drulăului”.

„USR să nu uite că nu sunt miezul guvernării şi se poate guverna țara şi fără ei. Şi poate că ar fi mai bine”, spune Zamfir.

Deputatul USR Cătălin Drulă, vehiculat ca şi candidat la alegerile locale din Capitală, a transmis luni că nu PSD decide dacă avem alegeri la Bucureşti, el precizând că avem o lege pentru asta.

Drulă mai spune că preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Bolojan au fost foarte clari: vom avea alegeri pentru primărie în această toamnă, în noiembrie.

Reacţia deputatului USR vine după ce Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a spus că nu vrea să discute acum despre alegerile pe Bucureşti, pentru că acest subiect are un potenţial foarte mare de a arunca în aer scena politică. În plus, el susține că un candidat comun PNL-USR ar însemna „şanse mari să se rupă coaliţia”.

