VIDEO. Sorin Grindeanu acuză USR că vrea ”să taie salariile la medici, salariile la profesori și la milițieni”

Aflat la Palatul Parlamentului, Grindeanu a fost întrebat de jurnaliști dacă este adevărat ce susține USR, că PSD ar condiționa în cadrul coaliției aplicarea măsurilor de reformă din administrația centrală și locală, de ”tăierile” din administrație.

”Bun, o să aștept să vedem ce spun în ... dacă ... Cei de la USR vor să taie salariile la medici, salariile la profesori, la milițieni, la jandarmi, la toată lumea, noi nu suntem de acord. Le urăm succes!”, a spus Grindeanu, în timp ce se îndrepta spre liftul parlamentarilor.

”Milițian” este un termen folosit în perioada comunistă din România pentru angajații Miliției, fosta poliție.

Iar întrebările jurnaliștilor nu s-au oprit aici. Aceștia au vrut să afle dacă PSD consideră că Ilie Bolojan ar trebui schimbat din fruntea Guvernului după intrarea României în recesiune tehnică.

Reporter: Ar trebui schimbat Ilie Bolojan după anunțul că am intrat în recesiune tehnică?

Sorin Grindeanu: ”Vă dați seama, că asta este o analiză pe care nu o putem face în lift”.

