Într-un interviu realizat de corespondentul PRO TV Constantin Toma pentru ȘtirileProTV.ro, Fritz a fost întrebat dacă mai sunt taxe despre care nu a știut sau cu care nu USR nu a fost de acord, în condițiile în care liderul USR spune acum că nu este de acord cu decizia privind neplata primei zile de concediu medical, la fel ca și colegul său din coaliție, Kelemen Hunor.

În replică, Dominic Fritz a declarat că aceste majorări de taxe și impozite nu au fost aplicate ”cu plăcere”, iar cei care critică aceste măsuri trebuie să aibă în vedere faptul că România se confruntă cu un deficit bugetar ”care ne costă extrem de scump pe partea de dobânzi”.

În acest context, liderul USR a amintit faptul că atât UDMR, cât și PSD au făcut parte din fostul Guvern, care, în opinia sa, ne-a adus în situația gravă de acum.

Dominic Fritz: ”Acuma, de principiu, orice taxă și mai mai ales orice mărire de taxă, nu este ceva ce oricare ar face cu plăcere. Și cred că nici premierul n-are o plăcere intrințică, acuma, să crească taxele. Dar încă o dată trebuie să ne uităm la contextul economic-bugetar în care s-a aflat România și încă se află România, cu aproape 10% deficit, un deficit care ne costă extrem de scump pe partea de dobânzi, un deficit care limitează enorm de mult spațiul de manevră pentru următoarea generație.

Adică noi pasăm niște probleme mai departe la copiii noștri. Și asta era o situație care trebuia oprită și nu erau situații, și de aceea unele intervenții din spațiul public mă și irită, pentru că nu era o situație care a căzut incert. Nu a fost o plagă biblică. A fost un deficit care a venit tot așa, în urma unor decizii unui guvern la care a participat și domnul Kelemen, la care a participat și domnul Grindeanu și alții, care ... ei ne-au dus în situația în care opțiunile pentru a corecta pericolul imens erau extrem de limitate și aproape doar decizii proaste erau pe masă.”

Reporter: Vă irită faptul că partenerii din coaliția de guvernare nu recunosc că s-a ajuns aici din cauza lor?

Dominic Fritz: ”Nu doar asta, că nu, acuma nu-i vorbă de, nu știu, stăm la bere și vreau să recunoști că ai greșit. Ce mă îngrijorează pe mine este dacă cădem acuma în aceleași capcane, dacă din nou ne prefacem ca și cum, nu știu, dorința noastră de a face bine, de a împărți lucruri frumoase la electoratul nostru, ca și cum această dorință ar fi suficientă pentru a face o politică responsabilă. Nu este suficient. Trebuie să zici de unde să vină banii. Și dacă răspunsul tău este nu știu și vreau să crească deficitul, atunci de fapt, răspunsul este vreau să fac cadouri ca să plătească copiii mei aceste cadouri.

Și această politică ne-a adus la acest deficit de 10%. Este o politică profund anti-socială, anti-tineri, anti-familii. Și de aceea nu este o politică pe care acest guvern cred că trebuie s-o susțină.”