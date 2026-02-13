Șeful Guvernului susține că actuala situație reprezintă un efect al schimbării modelului de dezvoltare economică și nu o criză propriu-zisă.

De asemenea, premierul spune că anul 2025 trebuie analizat împreună cu 2024, pentru a înțelege corect dinamica economică. „Creșterea economică a României în 2025 a fost de 0,6%, în condițiile schimbării rapide, în numai 6 luni, a modelului economic care ne-a dus cu spatele la zid. Am început trecerea de la un model bazat pe deficit și consum, aparent generator de prosperitate, dar în fapt distrugător, la un model bazat pe investiții, productivitate, export și disciplină bugetară.”

Potrivit acestuia, recesiunea tehnică este un efect anticipat al acestei tranziții. „Recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat și inevitabil al acestei tranziții, care ne va duce, în final, la o economie solidă, o creștere sănătoasă și prosperitate reală, pe baza a ceea ce producem, nu prin împrumuturi tot mai multe și tot mai scumpe.”

Ilie Bolojan a făcut referire la dezechilibrele din 2024, pe care le consideră relevante pentru situația actuală. „Anul 2024 a fost un an atipic. Am avut un deficit bugetar ridicat, de aproape 8–9% din PIB, un deficit extern semnificativ, de 8,2% din PIB și, totuși, o creștere economică reală modestă, sub 1%. În mod normal, un asemenea stimul fiscal ar fi trebuit să genereze o creștere mult mai puternică. Acest lucru nu s-a întâmplat.”

De altfel, în prima parte a anului 2025, România s-a confruntat tot cu recesiune tehnică. „Mai mult, în prima parte a anului 2024 a fost, potrivit INS, recesiune tehnică, cu scăderi de -0,4% în primele două trimestre ale anului.”

Premierul susține că problema nu a fost lipsa fondurilor, ci destinația acestora. „Pentru că o parte importantă a banilor cheltuiți în 2024 a fost orientată către consum curent, cheltuieli rigide și compensarea unor presiuni sociale și inflaționiste, nu către dezvoltarea reală a economiei. Iar consumul puternic a venit din tot mai multe importuri. Inflația ridicată a absorbit o parte importantă din acest impuls fiscal puternic.”

Concluzia sa privind anul 2024 - când premier al României a fost liderul PSD Marcel Ciolacu - este tranșantă: „Cu alte cuvinte, în 2024 am cheltuit mult, dar am crescut puțin. Părea că situația este favorabilă, dar dezechilibrele economice se accentuau.”

În iulie 2025, Guvernul a început o corecție fiscală. „Am realizat o corecție de aproximativ 1% din PIB, un efort semnificativ care a generat costuri sociale și nemulțumiri. Aș fi vrut să existe o cale de a le evita.”

Potrivit premierului, în mod teoretic, o asemenea ajustare ar fi trebuit să ducă la o frânare accentuată a economiei, însă datele arată o evoluție relativ stabilă. „Teoretic, o asemenea ajustare ar fi trebuit să genereze o frânare accentuată a economiei. Totuși, datele arată că, în 2025, creșterea economică rămâne în jur de 0,6%.”

Ilie Bolojan compară cei doi ani, pentru a evidenția diferența de abordare: „În 2024 am avut un stimul fiscal mare, cu impact economic redus și cu acumulare de dezechilibre interne și externe. În 2025 avem disciplină fiscală, dar o creștere similară, susținută de investiții reale și factori structurali.”

În opinia sa, esențial în acest moment pentru România este schimbarea modului în care sunt utilizați banii publici. „Acest lucru arată că problema fundamentală nu a fost lipsa banilor, ci modul în care au fost utilizați.”

De asemenea, premierul insistă că măsurile de consolidare fiscală nu reprezintă un scop în sine, ci o condiție pentru stabilitate. „Dar consolidarea fiscală nu este un scop în sine. Este o condiție esențială pentru stabilitate, credibilitate și dezvoltare sustenabilă.”

Ilie Bolojan subliniază că actuala perioadă trebuie privită ca o etapă de ajustare necesară.

”Această tranziție presupune, temporar, o perioadă de contracție economică. Este un cost necesar pentru a construi o economie mai solidă și mai competitivă. Nu traversăm o criză. Traversăm o perioadă de corecție economică necesară pentru a avea o economie mai stabilă și mai puternică, care să aducă prosperitate pe termen lung.”, mai spune premierul.

Mesajul complet al premierului Ilie Bolojan :

