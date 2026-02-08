El a precizat că, dacă se va întâmpla acest lucru, va rămâne în PSD până la finalul mandatului de primar pentru că în cazul unei demisii i s-ar încheia acest mandat. Constantin Toma a spus în ce condiţii este posibilă o alianţă PSD-AUR.

”Dacă mergem pe linia asta, nu o să avem de ales. Nu ştiu, sper să nu se întâmple acest lucru, dar după părerea mea, la ce joacă domnul Grindeanu şi echipa de la Bucureşti, ne îndreptăm spre alianţa cu AUR. Nu ai altă soluţie”, a afirmat Constantin Toma, într-o intervenție la Digi24, potrivit News.ro.

El a fost întrebat dacă acest lucru s-ar putea întâmpla până la alegerile parlamentare.

”Simion cere alegeri anticipate acum, alegeri generale anticipate după ce s-a întâmplat în Statele Unite, raportul ăla făcut că alegerile de aici au fost anulate”, a precizat Toma.

Primarul din Buzău a mai fost întrebat dacă va demisiona din PSD dacă partidul din care face parte încheie o alianţă cu AUR.

”Trebuie să rămân în PSD până la sfârşitul acestor alegeri pentru că îmi pierd postul de primar. Am muncit pentru el, muncesc în continuare cu drag, ca să schimb ceva în comunitatea buzoiană şi lucrurile au început să meargă, cel puţin după rezultatul votului din ultimele două mandate: 78%, 67%. Cred că merit această funcţie până la sfârşit”, a afirmat Constantin Toma.