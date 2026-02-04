Întrebarea a fost formulată în contextul în care, în 2027, conform protocolului coaliției de guvernare dintre PSD și PNL, Guvernul ar urma să fie condus de un premier propus de social-democrați, iar Sorin Grindeanu este în prezent președintele acestui partid.

Liderul USR spune că, deși este ”o ironie mare aici”, iar ”istoria ne joacă astfel de feste”, România nu se afla acum ”într-o situația normală”, pentru că se află ”la granița unui război atacat prin metode hibride de Rusia”, dând astfel de înțeles că nu ar avea nimic împotrivă să fie în subordinea lui Sorin Grindeanu, dacă acesta ar conduce din nou Guvernul.

Reporter: Ați spus că ați protestat în 2017 împotriva acelei ordonanțe, când era premier Sorin Grindeanu. În 2027, Sorin Grindeanu ar urma, conform protocolului, să preia șefia Guvernului. Ați accepta să faceți parte dintr-un guvern condus de Sorin Grindeanu, împotriva căruia protestați acum câțiva ani?

Dominic Fritz: ”E într-adevăr o ironie mare aici. Și uneori istoria ne joacă astfel de feste. Și, cu siguranță, dacă mi-ați fi pus întrebarea acum un an, acum un an jumătate, aș fi zis că foarte greu văd această probabilitate să se întâmple. Doar că nu suntem într-o situație normală și nimeni nu trebuie să pretindă ca și cum putem să ne întoarcem la business as usual. Și România în continuare este în pericol. România este în continuare la granița unui război atacat prin metode hibride de Rusia, prin tot felul de pioni ai lor, inclusiv la noi în țară. România este într-o situație extrem de fragilă din punctul de vedere economic.

Bugetul de stat, am vorbit de deficit, a fost adus de aceleași partide cu care stăm acuma la masă în această situație. Și tocmai de aceea cred că este justificat să existe această coaliție mare, care să poată să ia niște decizii care sunt dificile și unde cumva, toată lumea vrea să se asigure că nimeni nu se poate retrage din această responsabilitate. Asta este motivul, de ce și USR face parte din această guvernare.

Mai mult decât atât, noi credem că cu cele patru ministere, unde avem oameni extrem de competenți și dornici să îmbunătățească viața în România, cu aceste ministere putem să să vedem schimbări reale. Și tocmai de aceea nu văd un motiv de ce să fugim de această responsabilitate”.

Reporter: Aveți încredere mai mare în Sorin Grindeanu de azi decât în Sorin Grindeanu din 2017?

Dominic Fritz: ”În primul rând, atunci nu l-am cunoscut ca om, atunci l-am cunoscut ca persoană publică, ca premier. Cred că întrebarea pe care trebuie să și-o pună PSD este dacă își doresc cu adevărat, ei, de fapt, că nu e vorba de sentimentele mele. Ci PSD trebuie să se decidă dacă își doresc să guverneze această țară cu responsabilitate, cu respect față de parteneri, cu sinceritate față de români, ceea ce presupune și posibil și anumite schimbări de abordări cu care au fost obișnuiți. Sau dacă vor să continuie pe calea care ne-a dus în această situație dificilă. Asta este deci o decizie pe care trebuie să o ia PSD-ul”.