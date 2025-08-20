Verificarea vârstei a provocat prăbușirea la jumătate a traficului pe site-urile pentru adulți în Marea Britanie

site porno
Testul online de verificare a vârstei din Marea Britanie a redus la jumătate vizitele pe site-urile pornografice. Cea mai mare platformă cu conținut pentru adulți din lume a pierdut, astfel, peste un milion de vizitatori în doar câteva zile.  

Cristian Anton

Crearea unui sistem de protecție a minorilor este în dezbatere în UE între cei care susțin această barieră și cei care se tem pentru intimitatea copiilor și cred că aceștia vor merge în colțuri mai periculoase și mai ascunse ale internetului, scrie El Pais.

Regatul Unit începe să evalueze eficacitatea noului său protocol de verificare a vârstei pe internet, care, începând cu 25 iulie, necesită măsuri mai robuste pentru a împiedica accesul persoanelor sub 18 ani la materiale potențial dăunătoare, de la pornografie la conținut despre suicid, autovătămare și tulburări de alimentație. Analizele inițiale ale traficului online sugerează că regulile au un impact.

Platforme precum Pornhub, cel mai vizitat site pentru accesarea materialelor pornografice, au înregistrat o scădere a numărului de vizitatori de aproape 50% în zilele următoare intrării în vigoare a noilor restricții. Acesta stabilește până la șapte opțiuni pentru verificarea vârstei, inclusiv recunoaștere facială, verificarea cardului bancar sau dovada identității (Regatul Unit nu are cărți de identitate naționale).

Conform analizei realizate de firma de date Similarweb, tendința descendentă în rândul celor mai populare site-uri este larg răspândită. Pornhub a pierdut peste un milion de vizitatori în doar două săptămâni, scăzând de la 3,2 milioane la două milioane. Similarweb a comparat numărul mediu de utilizatori zilnici colectați între 1 și 9 august cu numărul mediu de utilizatori din iulie. Cifrele par concludente: Pornhub a înregistrat o scădere de 47% față de ziua dinaintea intrării în vigoare a noului sistem până pe 8 august.

protest, alegeri, oameni pe strada
Dezinformarea, folosită ca armă în alegerile din întreaga lume. Cum au devenit rețelele sociale principalul câmp de luptă

Marea Britanie a devenit cea mai sigură țară din lume pentru navigarea pe internet

Modelul este similar și pe alte platforme care oferă conținut pentru adulți, cum ar fi XVideos, al cărui trafic a scăzut exact în același ritm ca platforma principală, sau OnlyFans, serviciul de abonament popular pentru conținutul pornografic încărcat și consumat de proprii utilizatori. Acesta din urmă a înregistrat o scădere de 10%.

Această evoluție este rezultatul implementării așa-numitei Legi privind siguranța online, o lege controversată care, după șapte ani de elaborare, are detractori de ambele părți: cei care cred că reprezintă o încălcare inacceptabilă a vieții private și cei care cred că nu merge suficient de departe pentru a proteja minorii.

Obiectivul legislației este simplu: să îngreuneze semnificativ accesul copiilor și adolescenților la materiale explicite online. În practică, însă, atingerea acestui obiectiv este mai complexă, ceea ce a generat o dezbatere profundă despre domeniul de aplicare al unei legi care, potrivit guvernului, face din Regatul Unit „cea mai sigură țară” pentru navigarea pe internet.

Comisia Europeană a selectat Spania în luna mai pentru proiectul pilot de dezvoltare a unui instrument de verificare a vârstei pentru a proteja minorii de conținutul pentru adulți disponibil pe internet.

Acest lucru a venit după ce guvernul spaniol a dezvoltat aplicația Digital Wallet Beta, un sistem care verifică dacă utilizatorii care doresc să vizualizeze site-uri web pornografice nu sunt minori. Sistemul a devenit popular printre oponenții inițiativei, care consideră că sistemul invadează confidențialitatea online și, în realitate, doar va încuraja adolescenții să viziteze site-uri web mai ascunse și mai periculoase.

Dezbaterea este similară în restul Europei. În Italia, controalele parentale sunt obligatorii pentru telefoanele mobile achiziționate pe numele minorilor, dar nimic nu îi împiedică să folosească numele altor adulți. În Franța, se explorează implementarea unui sistem similar cu cel din Spania.

14 milioane de persoane sunt consumatoare de pornografie în Marea Britanie

Conform datelor de la Similarweb din Regatul Unit, în fața declinului generalizat al marilor furnizori de conținut pentru adulți online, alte site-uri mai mici - și, de asemenea, în mod notabil mai puțin reglementate - au înregistrat o creștere a traficului.

De fapt, Ofcom, autoritatea de reglementare în telecomunicații responsabilă de asigurarea conformității cu Legea privind siguranța online, a deschis deja aproximativ șase anchete asupra companiilor care operează zeci de site-uri pornografice pentru încălcarea cerințelor de verificare a vârstei.

De la intrarea în vigoare a legii, peste 6.000 de furnizori de materiale pentru adulți s-au angajat să utilizeze instrumente în Regatul Unit pentru a se asigura că utilizatorii au peste 18 ani.

Dar, pe lângă acest angajament, britanicii au detectat tipare care par direct legate de activarea mecanismelor de verificare a vârstei. Așa-numitele aplicații VPN (Virtual Private Network) au fost cele mai descărcate în zilele următoare intrării în vigoare a Codului Copilului din Legea privind Siguranța Online.

Întrucât scopul său este de a ascunde locația geografică a utilizatorului, dând impresia că se află într-o altă țară, creșterea recentă a popularității sale sugerează o corelație mai mult decât tangențială cu noul sistem de verificare. Potrivit Ofcom, aproximativ 14 milioane de persoane din Regatul Unit consumă pornografie online, iar teama este expunerea minorilor.

Cu toate acestea, au existat voci critice cu privire la legislație, care avertizează că, fără acces la cele mai populare platforme, alternativa este căutarea de pornografie, printre alte opțiuni, pe așa-numitul „dark web”, care tinde să ofere conținut mai extrem, ceea ce ar putea avea consecințe și mai dăunătoare pentru tineri.

Dezbaterea este intensă și are susținători fervenți de ambele părți. Cei care cred că noile reguli încalcă confidențialitatea au avut peste 400.000 de persoane semnând o petiție prin care cer retragerea Legii privind siguranța online, o posibilitate deja exclusă de guvern.

Aceste îngrijorări sunt contracarate de cei care cred că regulile sunt impracticabile în realitate, având în vedere mecanismele de eludare a acestora. La mijlocul celor două tabere, Ofcom susține că, deși măsurile nu sunt o „soluție miraculoasă”, ele fac internetul un loc mai sigur pentru minori, reducând șansele ca aceștia să întâlnească materiale potențial toxice.

România propune „majoratul digital”. Accesul la rețele sociale, interzis minorilor sub 16 ani fără acordul părinților

