„Atacurile cibernetice care au afectat în ultimele zile servicii publice ale statului sunt inacceptabile. Primele verificări indică posibile deficiențe în respectarea procedurilor și obligațiilor privind securitatea cibernetică. În acest moment, prioritatea este reoperaționalizarea în condiții de siguranță a serviciilor indisponibile. Experții instituțiilor competente lucrează pentru restaurarea sistemelor, verificarea integrității datelor și eliminarea vulnerabilităților. Serviciile trebuie repornite numai după ce există garanția că pot funcționa în siguranță”, spune vicepremierul interimar pe Facebook, potrivit News.ro.

Vicepremierul reclamă lipsa de coordonare între instituțiile statului

Gheorghiu menționează că aceste incidente arată însă o problemă mai profundă: lipsa de coordonare dintre instituțiile statului în construirea și administrarea unor soluții digitale eficiente, interoperabile și sigure.

„Securitatea cibernetică nu este o chestiune tehnică secundară și nu poate fi tratată diferit de la o instituție la alta. Este o responsabilitate directă a conducerii fiecărei instituții și o condiție esențială pentru încrederea cetățenilor în stat. Nu putem considera această criză încheiată odată cu repornirea sistemelor. Trebuie să aflăm ce nu a funcționat, cine nu și-a îndeplinit obligațiile și ce trebuie schimbat. Sunt necesare standarde unitare, audituri reale, copii de siguranță testate, planuri de continuitate și o coordonare fermă la nivelul întregii administrații”, subliniază Oana Gheorghiu.

Potrivit vicepremierului, aceste atacuri trebuie să devină o lecție învățată pentru statul român.

„Vom lua toate măsurile necesare pentru ca vulnerabilitățile constatate să fie eliminate, responsabilitățile asumate, iar asemenea blocaje să nu se mai repete”, anunță Oana Gheorghiu.

Atacul cibernetic asupra ANCPI, considerat fără precedent

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a anunțat săptămâna trecută că aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra nu va fi disponibilă până la finalul săptămânii, în urma unui incident tehnic descris ca fiind „cel mai grav incident tehnic din istoria instituției”.

Ulterior, agenția a anunțat că este vorba despre un atac cibernetic major.

Un hacker a scos la vânzare pe internet datele furate în urma atacului cibernetic asupra site-ului Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), relatează Public Record.