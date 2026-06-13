Autoritățile au arătat, pentru prima dată, documente din arhivele statului despre mineriadă: telegrame diplomatice, rapoarte și corespondență oficială cu ambasadorii vremii.

De dimineață, la monumentul din Piața Universității, dedicat victimelor Mineriadei, președintele Nicușor Dan a depus o coroană de flori. Șeful statului a condamnat violențele din acele zile și a criticat faptul că dosarul Mineriadei nu are nici astăzi o decizie definitivă.

Nicușor Dan, președintele României: „A fost o mișcare amplă de protest care a fost deturnată absolut violent și nedemocratic”.

După 36 de ani, noi detalii despre Mineriadă ies la lumină. Pentru prima dată, Ministerul Afacerilor Externe a prezentat publicului documente diplomatice desecretizate din arhivele anului 1990. Telegrame, rapoarte și note oficiale arată cum era privită România în străinătate după ce imaginile violențelor au făcut înconjurul lumii.

Documentele surprind îngrijorarea exprimată de lideri occidentali, reacțiile presei internaționale și presiunile venite din străinătate pentru revenirea la democrație.

În multe capitale europene au fost organizate atunci manifestații de solidaritate cu victimele din București.

Laura Gheorghiu, directorul Arhivelor Diplomatice ale MAE: „Au existat proteste atât ale cetățenilor români aflați în străinătate, în diaspora, dar și ale cetățenilor din statele respective care au adresat diverse memorii și, prin diferite forme de protest, au încercat să determine autoritățile lor să intre în dialog cu autoritățile române și să solicite încetarea violențelor la adresa manifestanților”.

Mineriada din 13-15 iunie 1990 rămâne unul dintre cele mai sângeroase episoade ale istoriei noastre recente.

Procurorii care au cercetat evenimentele susțin că, în 13-15 iunie 1990, patru persoane au fost ucise prin împușcare, două au fost violate, peste 1.300 au suferit vătămări fizice sau psihice și peste 1.200 au fost private nelegal de libertate.

Dosarul Mineriadei a fost trimis în aprilie acest an, pentru a patra oară, la Parchetul Militar, pentru refacerea rechizitoriului.

În acest dosar erau vizați de acuzații de infracțiuni contra umanității, printre alții, fostul președinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul prim-viceprim-ministru Gelu Voican Voiculescu, fostul director al SRI Virgil Măgureanu și fostul lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cozma.