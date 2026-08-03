"Profilul meu de Facebook a fost atacat de o reţea de 3.500 conturi false. Este vorba despre o acţiune coordonată, care avut loc în zilele de vineri şi sâmbătă, al cărei scop este limitarea distribuţiei mesajelor mele publice şi afectarea credibilităţii în spaţiul digital. Pentru că am arătat găurile negre din companiile de stat, pentru că am vorbit deschis reformă, transparenţă şi eliminarea privilegiilor şi sinecurilor, se folosesc, în disperarea lor, de orice metodă posibilă pentru a ne opri. Nu doar că nu mă intimidează astfel de atacuri, ba chiar mă ambiţionează să lupt şi mai tare împotriva dezinformărilor şi a manipulării", a transmis Gheorghiu.

Reprezenta Guvernului a menţionat faptul că a informat despre acest incident compania Meta.