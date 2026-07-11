Probabil a fost influențat de informații primite din interiorul PNL, crede Oana Gheorghiu, considerând și că a fost o eroare să nominalizeze pe cineva dintr-un partid fără o discuție prealabilă cu conducerea acestuia. Ea a subliniat că președinția este o instituție extrem de importantă și că România are nevoie de credibilitate la nivelul acesteia, transmite news.ro.

„Cred că Nicușor Dan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. Eu cred că președinția este o instituție extrem de importantă și că România are nevoie de o instituție credibilă. Nicușor Dan este un om și cred că asta trebuie să învățăm, oamenii sunt oameni, indiferent ce funcție ocupă”, a declarat Gheorghiu sâmbătă la Digi24, conform news.ro.

„A fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea”

Vicepremierul interimar a explicat că, din perspectiva sa, a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără o discuție cu conducerea acestuia, adăugând că este necesar să se reconstruiască încrederea în instituțiile statului român.

„Probabil că, din perspectiva mea, a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid, dar cred că trebuie să reconstruim împreună încrederea în instituțiile statului român”, a menționat Gheorghiu.

Despre o posibilă candidatură a lui Bolojan

Întrebată despre o posibilă candidatură a lui Ilie Bolojan la următoarele alegeri prezidențiale, Oana Gheorghiu a spus că nu a avut nicio discuție cu acesta pe această temă și că problemele prioritare ale Guvernului sunt aspectele urgente.

„Nu știu să vă spun asta. N-am avut această discuție. Cred că problemele noastre, la nivelul Guvernului, sunt PNRR, colectarea taxelor și alte lucruri. Nu am discutat despre ce se va întâmpla la viitoarele alegeri”, a afirmat ea.

Declarațiile Oanei Gheorghiu vin într-un context politic tensionat, în care nominalizarea lui Adrian Veștea a creat tensiuni în interiorul PNL și a complicat negocierile pentru formarea unui nou guvern, pe fondul unei crize politice prelungite.