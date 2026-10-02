În urma unui control fulger, comisarii au stabilit că instituția nu a încălcat nicio normă legală, deoarece reptila refuza categoric hrana congelată, iar viața îi era pusă în pericol.

Comisarii Gărzii de Mediu au constatat că Grădina Zoologică din Sibiu deține un document intitulat „instrucțiuni de lucru cu reptilele”, în care este prevăzută hrănirea cu pradă vertebrată vie, ca ultimă soluție pe care medicul veterinar o poate recomanda pentru a preveni inaniția unui animal exotic.

Pitonul se află la Zoo Sibiu de un an și, încă de la început, a refuzat carnea congelată sau animalele moarte.

Pe 24 septembrie, Comitetul de Etică al instituției a constatat că șarpele era extrem de slăbit din cauza lipsei de hrană. În același timp, în efectivul grădinii se afla un iepure domestic cu malformații și răni provocate de mușcături. Specialiștii au decis atunci că oferirea mamiferului ca hrană vie reprezintă „singura metodă umană de a stopa suferința” ambelor animale.

Deși legea nu interzice explicit hrănirea prădătorilor în fața vizitatorilor, conducerea grădinii zoologice a recunoscut că expunerea publică a fost o greșeală care putea afecta emoțional copiii. De altfel, iepurele a fost scos din terariu chiar la cererea unei vizitatoare. Cazul a stârnit însă revolta unei asociații pentru protecția animalelor, care cere acum eliminarea treptată din grădinile zoologice a exemplarelor care nu pot fi hrănite decât cu pradă vie.