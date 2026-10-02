Peste 4.000 de studenți au semnat o petiție prin care cer desfășurarea cursurilor online, după ce mai mulți susțin că au văzut ploșnite în două clădiri ale instituției. Responsabilii spun însă că nu le-au găsit.

Mai multe imagini cu ploșnite din clădirile Academiei de Studii Economice au circulat pe rețelele de socializare. Studenții susțin că le-au văzut sau chiar le-au dus acasă. De altfel, a apărut și o petiție online, semnată de mii de persoane, în care studenții cer cursuri online până la rezolvarea situației.

David, student: „Când am ajuns acasă după cursuri am observat pe pat un gândac mic, l-am strivit fără să mă gândesc că ar putea fi o ploșniță sau ceva, după m-am gândit la videoclipul pe care l-am văzut miercuri. Am întors apartamentul cu susul în jos, hainele sunt în saci și lenjeriile sunt la mașina de spălat la 60 de grade. Mulți dintre colegii mei deja au anunțat că nu vor mai merge la cursuri.”

Academia de Studii Economice a transmis într-un răspuns pentru Știrile Pro TV că situația a fost verificată atât de firma specializată care asigură dezinsecția, cât și de Direcția de Sănătate Publică București. ASE precizează că, numai în lunile august și septembrie, în imobilul din Calea Dorobanților s-au făcut opt dezinsecții.

Corespondent Pro TV: „Reprezentanții ASE ne-au transmis că, în urma verificărilor făcute în cele două clădiri nu au fost identificate ploșnițe. Universitatea spune însă că, din precauție, mobilierul asupra căruia au existat suspiciuni a fost scos din uz și supus procedurilor de dezinsecție”.

Și Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București a transmis că nu au fost identificate insecte. În schimb, numărul solicitărilor de ploșnițe a crescut alarmant în ultima perioadă.

Aurelian Pintiliescu, biolog: „Cine nu s-a confruntat până acum cu aceste probleme își dă seama destul de târziu de amploarea infestării, abia după ce apar primele semne tipice: mușcături pe corp, urme de sânge pe saltea, abia atunci încep să își pună întrebări și să caute locurile unde se pot adăposti ploșnițele”

Inspectorii au până la 20 de astfel de solicitări zilnic, în special pentru locuințe.