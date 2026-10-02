O parte importantă din această creștere vine din indexarea tarifelor pentru locuințele de stat. În același timp, în marile orașe, oferta este mai mică decât cererea. Iar deprecierea leului pune presiune pe piața imobiliară.

Chiriile au crescut în toate țările Uniunii Europene, însă România înregistrează cea mai mare majorare. În trimestrul al doilea din 2026, au fost cu 41,2% mai mari decât media anului trecut. La mare distanță urmează Croația și Slovenia. Cele mai mici creșteri au fost înregistrate în Estonia și Finlanda.

Gabriel Blăniță, consultant imobiliar: „În luna aprilie, INS a comunicat o creștere foarte mare a chiriilor de la o lună la alta. Explicația este că au fost indexate prețurile pentru locuințele statului, care nu au mai fost indexate de aproximativ 20 de ani. Asta practic s-a tradus într-o creștere foarte mare a chiriei pe care INS o calculează pentru că raportul locuințelor statelor în ponderea chiriilor este de circa 26%. Însă, în realitate, dacă ne uităm la evoluția chiriilor, creșterile au fost mult mai mici”.

La creștere contribuie și oferta redusă de locuințe, în condițiile unei cereri tot mai mari, în special în marile orașe. Nivelul chiriilor în celelalte țări europene este corelat cu veniturile populației, dar și cu prețurile locuințelor, spun specialiștii. Însă în România, aceste legături nu sunt încă la fel de bine conturate, pentru că piața este încă în dezvoltare.

Corespondent Știrile ProTV: „Și prețurile locuințelor au crescut în România cu peste 12% și se află în grupul statelor cu cele mai rapide scumpiri. Bulgaria este țara care conduce clasamentul, cu o majorare de aproximativ 14%, urmată de Portugalia și Lituania. La polul opus, în Finlanda și Franța, casele și apartamentele s-au ieftinit”.

În Bulgaria prețurile au crescut după ce țara a trecut la moneda euro. De altfel, cursul de schimb valutar pune presiune și pe piața din România. Cum prețurile locuințelor și chiriile sunt, de cele mai multe ori, raportate la euro, deprecierea leului înseamnă un cost mai mare pentru cumpărători și chiriași.

Alexandra Smedoiu, partener la o firmă de consultanță Deloitte: „Evoluția monedei naționale va afecta gradul în care populația își va permite achiziția unui apartament. În ultimii ani, din cauza inflației, costul finanțării este, de asemenea, foarte ridicat. Estimările sunt că inflația va scădea, la fel și dobânzile, însă atunci când vorbim despre o decizie pe termen lung la un credit imobiliar care va fi luat pe 15, 20 sau 25 de ani, aceste lucruri se resimt pe perioade lungi de timp”.

La nivel european, scumpirea locuințelor a fost de 4,7%.