Vasile Dîncu: Fără o agenţie interguvernamentală, România nu va putea accesa Programul SAFE şi proiectele de drone

16-12-2025 | 19:56
Vasile Dîncu
Fostul ministru al Apărării europarlamentarul PSD Vasile Dîncu crede că România ar trebui să înfiinţeze o instituţie interguvernamentală care să se ocupe de Programul SAFE şi înzestrarea Armatei, pentru ca lucrurile se să deruleze operativ.

Vlad Dobrea

În plus, CSAT ar trebui transformat într-un organism operaţional, nu doar într-o instituţie care culege avize.

”Vreau să spun că România deja lucrează prin câteva întreprinderi împreună cu ucrainienii la producţie comună de drone (…) Ucrainienii sunt cei mai avansaţi în acest moment în producţia de drone, deja lucrează în proiecte cu românii, sunt câteva întreprinderi mixte care s-au fost constituite în aceste ultime luni (…) Ucrainenii au produs anul trecut peste 4 milioane de drone, ceea ce îmi spunea un general american care a venit la comisia noastră că este incredibil”, a declarat, marţi, la Strasbourg, Vasile Dîncu.

Potrivit acestuia, România trebuie să găsească soluţii pentru a reface capacităţile industriale din Apărare.

”Am încercat să explic, dar în România nu prea înţelegem, că va trebui să ne organizăm foarte repede pentru a reface capacităţile noastre industriale din domeniul apărarii”, a adăugat Vasile Dîncu, precizând că ”noi avem în acest moment la Romarm foarte multe întreprinderi cu două viteze.

coalitie
Grindeanu „a uitat” ce a semnat. Ce prevede, în scris, protocolul de colaborare al coaliției, încălcat evident de PSD

Potrivit acestuia, prin Programul SAFE ”avem o şansă extraordinară”, dar ”trebuie să ne mişcăm foarte repede”.

Ceea ce am tot militat (…) să avem câteva instituţii specializate în asta. Nu o să putem intra nici în programul de drone, nici în Programul SAFE, dacă nu vom face o instituţie interguvernamentală care să se ocupe de asta, o agenţie care să se ocupe, pentru că altfel orice proiect cade între Ministerul Apărării, Ministerul Economiei şi Cabinetul primului ministru. Ar trebui să avem o agenţie care să se ocupă de implementarea Programului SAFE, de exemplu, şi care să fie interguvernamentală”, a afirmat Dîncu. Tot sperăm că şi CSAT-ul (…) CSAT-ul ar trebui să devină o instituţie operativă, nu doar o instituţie care culege avize de la toate ministeriile de forţă şi după aceea acolo hotărăşte ceva”, a mai declarat Vasile Dîncu.

România a finalizat, în luna noiembrie, aplicaţia de finanţare în cadrul Programului SAFE, fiind ulterior discutată în CSAT.

Proiectul propus de România prevede alocarea de finanţare pentru capetele din Autostrada Moldovei, dar şi faptul că jumătate din dotările finanţate prin acest program vor fi produse în România.

PSD a încălcat protocolul coaliției de guvernare. O spun la unison partenerii de la PNL, USR și UDMR. Tonul l-a dat Kelemen Hunor, care le-a reproșat acest lucru social-democraților, după ce au votat moțiunea simplă împotriva Ministrului Mediului.

Sorin Grindeanu: PSD s-a ținut departe de scandalul din justiție. Există forțe politice care încearcă politizarea demersului
Stiri Politice
Sorin Grindeanu: PSD s-a ținut departe de scandalul din justiție. Există forțe politice care încearcă politizarea demersului

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că PSD s-a ţinut departe de scandalul din justiţie, în urma anchetei Recorder.

ANAF a atacat decizia Tribunalului Sibiu privind respingerea sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis
Stiri Politice
ANAF a atacat decizia Tribunalului Sibiu privind respingerea sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis

Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, a atacat cu apel decizia Tribunalului Sibiu de respingere a cererii de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis.

 

