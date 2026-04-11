Unde a fost surprins Nicușor Dan la slujba din Vinerea Mare, alături de un lider PSD. ”Acolo unde, de fapt, trebuie să fie”

"În Vinerea Mare, acasă, la Mănăstirea Cornu, am avut parte de o întâlnire neaşteptată. Printre oameni, fără anunţ, fără protocol, l-am întâlnit pe Nicuşor Dan. Discret, firesc, aşa cum ar trebui să fie orice om care înţelege că funcţia nu te separă de oameni, ci te apropie de ei", a scris Nanu, pe pagina sa de Facebook. Virgil Nanu este președintele PSD Prahova.

Acesta a subliniat simplitatea momentului şi faptul că s-a bucurat să îl vadă pe şeful statului printre oameni.

”Să fii acolo, între oameni, nu deasupra lor”

"Au fost câteva momente simple, într-un loc în care nu contează poziţiile, ci liniştea şi sensul pe care îl găseşti. În astfel de clipe vezi mai clar ce înseamnă normalitatea: să fii acolo, între oameni, nu deasupra lor. Paştele, pentru noi, nu este doar despre tradiţii, ci despre întoarcere - la credinţă, la echilibru, la lucrurile care ne ţin împreună. Iar când vezi că şi cei care conduc aleg să fie în mijlocul oamenilor, fără distanţă, e un semn bun. M-am bucurat să-l văd aproape de oameni. Acolo unde, de fapt, trebuie să fie", a precizat preşedintele CJ Prahova.