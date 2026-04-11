Peste 100 de mii de oameni au participat la un concert-manifest de 7 ore, organizat ca un apel civic pentru schimbare politică și mobilizare la vot.

Evenimentul, desfășurat în Piața Eroilor din Budapesta, a reunit peste 50 de artiști. Fiecare a interpretat câte o piesă cu mesaj critic la adresa executivului condus de premierul Viktor Orban.

Publicul, format în mare parte din tineri, a transformat atmosfera într-un protest colectiv. S-au scandat frecvent lozinci anti-guvernamentale.

Alegerile parlamentare din Ungaria au loc duminică. Partidul de opoziție Tisza, condus de Magyar Peter, este cotat pe primul loc în majoritatea sondajelor de opinie.