Tudor Chirilă: ”Domnule Nicușor Dan, ieri ați devenit primul pesedist al țării. De fapt, ați devenit primul uselist al țării”

Stiri Mondene
Tudor chirila
Inquam Photos / George Calin

Deciziile luate de președintele României, Nicușor Dan, în privința numirilor noilor șefi la Parchetul General, DNA și DIICOT îl nemulțumește pe artistul Tudor Chirilă, care îl numește pe șeful statului ”pesedist” și ”uselist”.

autor
Cristian Matei

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Chirilă afirmă că, prin numirile pe care le-a ”acceptat” la șefiile parchetelor, Nicușor Dan ar fi ”comis o serie de trădări”.

Mesajul integral al lui Tudor Chirilă:

”Domnule Nicușor Dan, ieri ați devenit primul pesedist al țării. De fapt, ați devenit primul uselist al țării. Este probabil cea mai rapidă transformare a unui politician în ultimii ani. Tot ieri, prin numirile pe care le-ați acceptat la șefiile parchetelor ați comis o serie de trădări. Ați trădat așteptările celor care v-au votat și care au sperat că România onestă înseamnă instituții conduse de oameni competenți, nu de loiali ai mafiei securisto politice. Ați trădat valorile pe care le-ați promovat se pare că doar declarativ în ultimii ani: reformă instituțională, justiție independentă, justiție funcțională.

Ați ignorat avizele negative față de unii dintre procurorii pe care i-ați numit, ați ignorat cu bună știință munca unor jurnaliști onești care nu de puține ori și-au făcut meseria printre intimidări și amenințări cu moartea, ați ignorat mesajele și opiniile unor profesioniști cu notorietate din justiție. După documentarul Recorder, o ofensivă mediatică fără precedent condusă de televiziuni ale condamnaților penal, suveraniști de fațadă, auriști, pesediști sau peneliști precum și gașca Savonea, expresia mafiei din justiție, s-a dezlănțuit împotriva tuturor celor care criticau sistemul de justiție. V-ați alăturat acestei ofensive ieri, fiind pe aceeași pagină cu extremiștii vopsiți în patrioți care în liniște jubilează că lucrurile merg în direcția justiției selective, aia care apără pe cine trebuie.

Citește și
Război în justiție între Ionuț Dolănescu și Electrecord. Fiul celebrului artist cere un milion de lei, daune materiale

În toată perioada de când ați preluat funcția de președinte nu v-ați folosit de instrumentele și prerogativele care v-ar fi permis să dați semnalul că promisiunile din campanie nu sunt vrăjeală ieftină. Cum ar fi să prezidați o ședință CSM, să fiți prezent într-o ședință de guvern alături de plagiatorul Marinescu, de exemplu, sau pur și simplu să comunicați că e nevoie de mult mai mult decât reciclarea unor oameni care fac parte dintr-un sistem retrograd.

Poate că dumneavoastră sunteți fericit cu sindromul Stockholm și credeți că România se poate reforma cu agresorii ei. Îndrăznesc să spun că majoritatea celor care v-au votat nu vor să accepte asta. Eu, cel puțin nu vreau să accept asta. Înțeleg și că din punctul dumneavoastră de vedere considerați că liderii de opinie nu își asumă nimic și că dumneavoastră vă asumați peste patru ani la vot. Haide să vă spun eu ce își asumă formatorii de opinie și cei care v-au votat: pierderea a încă cinci ani din viețile lor, cinci ani în care privesc cum președintele care promitea o Românie onestă acționează în sensul invers al promisiunilor de campanie. Bănuiesc că sesizați și singur ipocrizia propriilor declarații din care reiese că opiniile sunt bune atâta timp cât servesc un rezultat în campanie, nu? Ei bine, trist este că societatea civilă de care v-ați folosit în mod indirect a rămas pe poziții vis a vis de cum ar trebui să arate România onestă, dumneavoastră nu. Mai rămâne doar să încingeți hora unirii cu Grindeanu, Ponta, Simion, Georgescu, Antonescu și câțiva băieți mai discreți din servicii undeva într-o sală de festivități la Cotroceni după care să ne anunțați pe un ton ritos reconcilierea națională și al doilea mandat.

Pesedismul, fesenismul și securismul de care se pare că v-ați molipsit așa repede, domnule Nicușor Dan, înseamnă cel mai adesea ticăloșie de cea mai joasă speță. Vă îndreptați cu viteză într-acolo. Dar, sigur, aveți ocazia să mă contraziceți prin fapte. Ieri ați ratat. Urmează SRI și SIE”.

Reacția sa vine la scurt timp după ce vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a spus despre decizia lui Nicușor Dan privind procurorii că ”este de o gravitate extremă”.

De asemenea, USR a transmis că este ”în dezacord cu opinia domnului preşedinte că aceste numiri nu au marca PSD pe ele”.

La nici 24 de ore de când le-a primit, președintele Nicușor Dan a validat aproape toate propunerile venite de la Ministerul Justitiei. Este vorba despre conducerea Parchetului General, a Direcției Naționale Anticorupție și a DIICOT, funcții-cheie în sistemul de justiție. 

Președintele a validat echipa propusă de ministrul Justiției, în condițiile în care procedura din Consiliul Superior al Magistraturii a fost marcată de blocaje și de lipsa unor avize clare în unele cazuri.

Nicușor Dan a semnat decretele: noi șefi la Parchetul General, DNA și DIICOT. A refuzat o singură numire

Sursa: StirilePROTV

Etichete: nicusor dan, Tudor Chirilă, Parchet, justitie,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Istvan Kovacs, OUT de pe lista arbitrilor pentru Cupa Mondială: ”Pur și simplu de neînțeles!”
Istvan Kovacs, OUT de pe lista arbitrilor pentru Cupa Mondială: ”Pur și simplu de neînțeles!”
Citește și...
Stiri Politice
Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, despre decizia lui Nicușor Dan privind procurorii: ”Este de o gravitate extremă”

Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, a lansat critici dure la adresa președintelui României, Nicușor Dan, din cauza deciziei acestuia privind noii șefi de la Parchetul General, DNA și DIICOT.
Stiri Politice
Nicuşor Dan: Corupţia este o problemă de securitate naţională. SRI şi DNA să se ocupe, dar fără să interfereze cu cercetarea

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, miercuri, că "e clar pentru toată lumea, unde se opreşte activitatea ofiţerului de informaţii" şi de unde preiau procurorii în cazurile de corupţie.
Stiri Politice
Nicușor Dan a semnat decretele: noi șefi la Parchetul General, DNA și DIICOT. A refuzat o singură numire

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a semnat decretele pentru numirea noilor procurori-șefi ai marilor parchete, oficializând astfel schimbări importante în conducerea Ministerului Public.

Recomandări
Stiri Economice
România riscă să piardă miliarde de euro din PNRR. Șeful Fondurilor Europene: Reformele vor fi duse la capăt

România are de implementat investiții și reforme în valoare de aproximativ 10 miliarde de euro prin PNRR, iar stadiul actual arată un progres inegal. Șeful Fondurilor Europene a explicat că Guvernul a identificat 14 jaloane cu „penalizare substanțială”. 

Știri Actuale
Ultimele clipe de omagiu pentru Mircea Lucescu: personalități din fotbal și politică, prezente la ceremonie

Astăzi fanii își pot lua rămas bun, pe Arena națională, de la Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României. 

Stiri externe
„Asta îi doare foarte tare pe români”: presa maghiară susține că nivelul de trai din România s-a prăbușit față de Ungaria

„În România, vânzările din comerțul cu amănuntul continuă să scadă, în timp ce inflația rămâne dificil de controlat”, notează presa maghiară, pe fondul unui climat politic tensionat generat de alegerile foarte strânse din Ungaria.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 09 Aprilie 2026

03:11:55

Alt Text!
Vorbește Lumea
8 Aprilie 2026

01:44:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Ce înseamnă nașterea pozitivă

16:45

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara care se sapă singură

46:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Anghel și Edi Iordănescu, momente emoționante la sicriul lui Mircea Lucescu: ”Drum lin între îngeri!”

Sport

Legendele lui Dinamo și-au luat adio de la Mircea Lucescu! Imagini impresionante de la Arena Națională