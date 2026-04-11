Negocieri de pace între SUA și Iran, organizate în Pakistan. JD Vance: ”Suntem cu siguranță dispuși să le întindem mâna”

Delegația iraniană a ajuns la Islamabad înainte de miezul nopții. Negociatorii, inclusiv președintele Parlamentului și ministrul de externe de la Teheran, au fost întâmpinați cu buchete de flori.

În paralel, vicepreședintele JD Vance spune că Washingtonul este deschis dialogului, dar a atenționat Teheranul să nu încerce să „păcălească” Statele Unite.

Donald Trump a lansat un avertisment dur, spunând că Iranul are o singură șansă de a negocia. Și a amenințat cu reluarea operațiunilor militare „cu o intensitate și mai mare" dacă nu se ajunge la un acord.

Nic Robertson, jurnalist: ”Totul este pregătit aici (la Islamabad). Pakistanul consideră că este o chestiune de onoare națională faptul că poate găzdui aceste discuții.”

JD Vance: „ Aşteptăm cu nerăbdare negocierile. Cred că vor fi pozitive. Dacă iranienii sunt dispuși să negocieze cu bună-credință, suntem cu siguranță dispuși să le întindem mâna. Dacă încearcă să ne înșele, atunci vor constata că echipa de negociere nu este chiar atât de receptivă. Președintele ne-a dat câteva linii directoare, destul de clare, și vom vedea.”

De cealaltă parte, Teheranul, prin vocea președintelui Parlamenului, a cerut ca înainte de orice negociere de pace cu Washingtonul, să aibă loc un armistițiu în Liban și ca activele iraniene înghețate în urma sancțiunilor să fie deblocate.

Atât Statele Unite, cât și Israel contestă includerea Libanului în acordul de armistițiu.

„Iranienii nu par să realizeze că nu au niciun atuu... Singurul motiv pentru care sunt încă în viață este acela de a negocia" a scris Donald Trump pe rețeaua lui de comunicare.

Marc Stone, corespondent Sky News: „Cele două tabere par să fie la ani-lumină distanță una de cealaltă. Iranienii au o propunere în 10 puncte, care include cereri maximaliste pe care americanii nu le-ar putea accepta niciodată. Trump părea să sugereze public că planul în 10 puncte era ceva asupra căruia se putea negocia. Apoi, în privat, mi-a spus la telefon că cele 10 puncte despre care vorbesc iranienii sunt diferite de cele 10 puncte asupra cărora negociază el, de fapt. ”

Într-o altă postare pe rețeaua lui de comunicare, președintele american a avertizat Teheranul „să nu perceapă taxe petrolierelor” care trec prin strâmtoarea Ormuz. ”Ar fi bine să nu o facă și, dacă o fac, ar fi bine să se oprească imediat”, a scris liderul de la Casa Albă.

Ebrahim Azizi, președintele Comisiei Naționale de Securitate din Parlament: ”Strâmtoarea Ormuz nu va reveni la sistemul de control de dinainte de război. Am declarat clar asta. Prin lege, Strâmtoarea Ormuz va intra decisiv sub controlul complet, strict și calculat al forțelor noastre armate și al altor organisme de securitate. ”

Prim-ministrul britanic Keir Starmer și-a asumat un rol de conducere pentru mobilizarea țărilor care pot contribui la menținerea siguranței traficului prin strâmtoarea Ormuz. Starmer a discutat cu Trump după ce a vizitat Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Qatar și Arabia Saudită.

Keir Starmer „ Evident, discuția a avansat foarte rapid către încetarea focului - există percepția că armistițiul este fragil. Strâmtoarea Ormuz trebuie să fie inclusă într-un acord permanent. Există percepția foarte puternică că nu pot exista taxe sau restricții asupra acestei căi navigabile. ”

Aeroporturile europene riscă să se confrunte cu o penurie de combustibil pentru avioane dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă în 3 săptămâni, avertizează ACI Europe, într-o scrisoare adresată comisarului pentru transporturi.