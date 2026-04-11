Un scoțian a fost condamnat la ani grei de închisoare pentru sinuciderea soției, după ce judecătorii au constatat că și-a împins consoarta să-și pună capăt vieții, prin comportamentul său abuziv.

Lee Milne a comis abuzuri fizice și psihologice asupra soției sale, Kimberly, determinând-o să-și ia viața. Bărbatul a fost în cele din urmă găsit vinovat pentru sinuciderea soției și condamnarea pentru omucidere din culpă, scrie Deutsche Welle.

Bărbatul în vârstă de 40 de ani a fost condamnat vineri la 8 ani de închisoare de Înalta Curte din Glasgow pentru că și-a împins soția la sinucidere cu comportamentul său abuziv. El fusese găsit vinovat în martie de omor din culpă.

Soția lui Milne, Kimberly, în vârstă de 28 de ani, a sărit de pe un pod din Dundee, Scoția, pe 27 iulie 2023.

Lee a fost căsătorit cu Kimberly timp de 18 luni și și-a supus soția la abuzuri fizice, emoționale și financiare.

Este primul caz din Scoția în care jurații au fost însărcinați să stabilească dacă un soț este responsabil penal pentru sinuciderea partenerei sale.

Imaginele de pe camerele de supraveghere au arătat abuzuri în ziua sinuciderii lui Kimberly. Procurorii au prezentat dovezi ale abuzurilor, Lee sufocându-și, trăgându-și și lovind-o cu pumnul soția până o lăsa inconștientă. Imaginile de pe camerele de supraveghere din ziua sinuciderii lui Kimberly l-au arătat pe Lee țipând la Kimberly și urlând la ea într-un supermarket din Dundee înainte de moartea acesteia.

O altă înregistrare video îl arăta pe Lee, în aceeași zi, conducând mașina spre Kimberly și virând brusc, pentru a o evita, în ultimul moment. Femeia s-a aruncat de pe podul din apropiere doar câteva momente mai târziu.

„Lee Milne a abuzat-o fizic și psihologic pe Kimberly Bruce (Milne), iar dovezile noastre au arătat că acest abuz a fost un factor semnificativ care a contribuit la moartea ei”, a declarat procurorul Laura Buchan. „El a exploatat în mod deliberat și fără milă vulnerabilitățile lui Kimberly, ceea ce îl face vinovat pentru decizia ei de a-și pune capăt vieții”.

Lee o încuia uneori pe Kimberly în apartamentul lor fără mâncare și îi restricționa accesul la bani. Violența domestică „se acumulează în timp”, spune judecătorul

„Violența domestică rareori se bazează pe un singur incident”, a spus judecătoarea Lorna Drummond. „Nu este vorba doar despre acte violente, ci include exerciții de putere și control mai subtile, dar totuși la fel de dăunătoare, într-o relație. Și se acumulează în timp, fiecare act, fie el fizic, psihologic sau financiar, se adaugă la următorul, sporind presiunea și frica, erodând încrederea și independența”.

„Conform verdictului juriului, trebuie să vă asumați responsabilitatea nu numai pentru toate actele dvs. abuzive, ci și pentru cauzarea morții ei”, a spus judecătorul.

Sora lui Kimberley a spus că a îndemnat-o să-și părăsească soțul cu patru luni înainte de moartea sa, dar Kimberley a răspuns că Lee a amenințat că „se va sinucide fără mine”.

Cuplul s-a despărțit în cele din urmă, dar au fost văzuți încă împreună, ca în ziua morții lui Kimberley.

Membrii familiei lui Kimberly Milne se aflau în instanță când a fost pronunțată sentința lui Lee. Rudele femeii au spus că era „una la un milion” și că au fost „devastați” de moartea ei.