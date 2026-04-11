Creștinii ortodocși sărbătoresc tradiția Focului Sfânt la Ierusalim, transmițând flacăra considerată miraculoasă în vechea bazilică. Iată cum se aprinde lumina Sfântă de Paște și de ce este considerată o minune.

Ce este Lumina Sfântă și de ce este considerată un miracol

În fiecare Sâmbătă Mare ortodoxă, la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, mii de oameni se adună pentru a vedea o flacără care „apare în mod miraculos” în mormântul lui Iisus.

Creștinii ortodocși cred că este un simbol puternic al Învierii.

Este considerat cel mai important miracol al Bisericii și se crede că are loc anual de aproximativ 1.200 de ani.

Ritualul începe cu Patriarhul Grec Ortodox al Ierusalimului (sau un alt arhiepiscop ortodox), care coboară în mormântul gol al lui Hristos din interiorul bisericii și rostește rugăciuni speciale. Se spune că un creștin neortodox verifică ediculul (mica structură care înconjoară mormântul) pentru a se asigura că nu există candele aprinse în interior, pe care patriarhul le-ar putea folosi pentru a-și aprinde lumânările.

În biserica aglomerată, deasupra mormântului și în jurul ediculului, credincioșii cântă într-un glas „Kyrie eleison” (Doamne, miluiește).

Așteptarea poate fi lungă sau scurtă, dar, în cele din urmă, se spune că o lumină apare în mormânt, unde patriarhul s-a rugat singur. Acesta își aprinde apoi lumânările de la această flacără miraculoasă și, însoțit de sunetul clopotelor, iese pentru a împărți focul mulțimii. Biserica, care era în întuneric, se luminează cu Focul Sfânt.

Se spune că, în primele minute, focul arde, dar nu mistuie. În acest timp, mulți credincioși își apropie fața și mâinile de flacără, fără a fi răniți. Flacăra este transmisă de la o lumânare la alta și apoi pusă în felinare pentru a putea fi dusă mai departe, în multe locuri.

Cum se aprinde Lumina Sfântă la Biserica Sfântului Mormânt

Un interviu Preafericitul Patriarh Diodor I (Patriarh al Ierusalimului între 1980–2000) descrie ce se întâmplă și explică semnificația spirituală profundă a Luminii Sfinte de la Ierusalim. Întrebat despre rolul său în ceremonie, el răspunde:

„În mormânt, rostesc anumite rugăciuni care ne-au fost transmise de-a lungul secolelor și, după ce le spun, aștept. Uneori pot aștepta câteva minute, dar, de obicei, miracolul se produce imediat după ce am rostit rugăciunile. Din însăși piatra pe care a fost așezat Iisus izvorăște o lumină de nedescris. De obicei are o tentă albastră, dar culoarea se poate schimba, luând diferite nuanțe. Nu poate fi descrisă în termeni omenești. Lumina se ridică din piatră așa cum ceața se ridică de pe un lac – pare ca și cum piatra ar fi acoperită de un nor umed, dar este lumină.

Această lumină se comportă diferit în fiecare an. Uneori acoperă doar piatra, alteori luminează întregul mormânt, astfel încât oamenii care stau afară și privesc înăuntru văd mormântul plin de lumină. Lumina nu arde – în toți cei șaisprezece ani în care am fost Patriarh la Ierusalim și am primit Focul Sfânt, nu mi-am ars niciodată barba. Lumina are o consistență diferită față de focul obișnuit care arde într-o candelă”, explică acesta procesul prin care se aprinde Lumina Sfântă la Biserica Mormânt. De acolo, ea este adusă în țările ortodoxe, inclusiv în România, iar oamenii merg la biserică pentru a lua Lumina Sfântă și a o aduce în case, dar și la mormintele celor dragi.

Ce se întâmplă în timpul ceremoniei din Sâmbăta Mare

În fiecare an, de Paștele ortodox, la o zi după Vinerea Mare și cu o zi înainte de Duminica Paștelui, mii de creștini locali și pelerini se adună în interiorul și în jurul Bisericii Sfântului Mormânt din Orașul Vechi al Ierusalimului pentru o ceremonie tradițională cu o profundă semnificație, care celebrează Învierea lui Iisus și îi leagă de creștinii ortodocși din întreaga lume.

Biserica Sfântului Mormânt, despre care se crede că este construită pe locul unde Iisus a fost răstignit, a murit și a înviat, este unul dintre cele mai sfinte și vechi locuri creștine din lume.

Una dintre ceremoniile care continuă încă din secolul al IV-lea este Miracolul Focului Sfânt. Acesta are loc în fiecare an în sâmbăta dinaintea Paștelui ortodox. În această zi, creștinii palestinieni din Orașul Vechi al Ierusalimului așteaptă cu nerăbdare să participe la ceremonia veche de secole numită„Revărsarea Luminii”.

Mii de creștini se înghesuie în vasta bazilică din secolul al XII-lea, construită pe locul unde, potrivit tradiției, Iisus a fost răstignit și îngropat. În aproape întuneric total, patriarhul grec intră în Sfântul Edicul și iese cu două lumânări aprinse.

Flacăra este transmisă de la o lumânare la alta. Ulterior, flacăra este transportată către comunități ortodoxe din alte țări prin zboruri speciale.

Creștinii ortodocși cred că lumina apare în mod miraculos în interiorul Sfântului Edicul, construit pe locul tradițional al mormântului lui Iisus, în timp ce scepticii, încă din Evul Mediu, au considerat-o un truc pentru mulțime.

Ceremonia, care datează de cel puțin 1.200 de ani, este impresionantă.

În ziua ceremoniei, prezența militară este ridicată, iar mii de credincioși trec prin puncte de control pentru a intra. Au existat și incidente, inclusiv rețineri și altercații între poliție și unele persoane cărora li s-a interzis accesul.

De ce lumina nu arde în primele minute – credințe și mărturii

Lumina Sfântă este emisă din Sfântul Mormânt având o nuanță complet diferită de cea a luminii naturale.

Se deplasează dintr-o parte a bisericii în alta, pătrunde în unele capele din interior, cum ar fi capela Calvarului (situată mai sus decât Sfântul Mormânt), și aprinde micile candele.

Aprinde și lumânările unor pelerini. De fapt, unii pelerini foarte evlavioși au observat că, de fiecare dată când au participat la această ceremonie, lumânările lor s-au aprins singure, conform holyfire.

Pentru câteva minute după apariția Focului Sfânt, dacă atinge fața, gura sau mâinile, nu arde. Această lumină are și alte particularități: imediat ce apare are o nuanță albăstruie și nu arde. În primele momente, dacă atinge fața, gura sau mâinile, nu produce arsuri.

Acest lucru este considerat o dovadă a originii sale divine și supranaturale. De asemenea, se susține că Lumina Sfântă apare doar în urma invocării unui arhiepiscop ortodox.

Miracolul nu se limitează la ceea ce se întâmplă în interiorul mormântului, unde patriarhul se roagă.

Se spune că lumina albastră apare și în afara acestuia. În fiecare an, mulți credincioși afirmă că această lumină le aprinde singură lumânările pe care le țin în mâini. Toți cei din biserică așteaptă cu lumânări, sperând că acestea se vor aprinde spontan.

Uneori, candelele neaprinse se aprind singure sub privirile pelerinilor. Flacăra albastră este văzută deplasându-se în diferite locuri din biserică.

Există numeroase mărturii semnate ale pelerinilor ale căror lumânări s-au aprins spontan. Cei care trăiesc experiența de aproape, fie văzând lumina, fie având focul pe lumânare, spun că pleacă din Ierusalim schimbați, iar pentru mulți există un „înainte” și un „după” participarea la miracolul Focului Sfânt.

Focul Sfânt este menționat pentru prima dată în documente datând din secolul al IV-lea. O descriere detaliată a miracolului se găsește în jurnalul de călătorie al egumenului rus Daniel, care a fost prezent la ceremonie în anul 1106. Daniel menționează o incandescență albastră care coboară din cupolă spre edicul, unde patriarhul așteaptă Focul Sfânt. Unii susțin că au fost martori ai acestei incandescențe și în vremurile moderne.

Un jurnalist grec care a susținut că miracolul Focului Sfânt este o înșelătorie a fost achitat de un tribunal din Grecia, după ce Patriarhia Ortodoxă a Ierusalimului l-a dat în judecată. Instituția l-a acuzat că a falsificat dovezi pentru a demonstra că focul din mormântul lui Iisus nu apare miraculos, ci este aprins cu chibrituri sau alte mijloace.

Jurnalistul Dimitris Alikakos susține, în cartea sa „Redemption – About the Holy Light”, că a adunat mărturii de la persoane implicate direct în ceremonie, inclusiv clerici, care ar confirma că focul este aprins de oameni, nu în mod miraculos.

De asemenea, este menționat că termenul „miracol” ar fi fost eliminat de pe site-ul oficial al Patriarhiei în 2018.