Mareșalul șef al aerului Sir Richard Knighton a spus că versiunea actualizată a ceea ce era cunoscut drept „Government War Book” va necesita o schimbare de mentalitate în ceea ce privește reziliența, inspirându-se din lecțiile Războiului Rece, dar „într-un context modern, cu o societate modernă și o infrastructură modernă”.

Într-un interviu acordat vineri, la Conferința de Apărare de la Londra, el a dezvăluit și că amenințarea Marii Britanii de a confisca navele care fac parte din „flota fantomă” a Rusiei produce deja efecte, chiar dacă forțele britanice nu au urcat încă la bordul vreunei nave.

Șeful apărării a afirmat că simplul fapt că Londra este pregătită să vizeze petroliere sancționate determină Moscova să le escorteze sau să le redirecționeze departe de apele britanice.

Cu toate acestea, nave din „flota fantomă” au fost în continuare observate în largul coastelor fără a fi oprite.

Întrebat dacă o operațiune efectivă de abordare este iminentă, mareșalul Knighton a declarat: „Nu aveți nicio îndoială. Suntem pregătiți.”

Poate cea mai mare provocare pentru conducerea militară este readucerea Marinei Regale, a armatei și a Forțelor Aeriene într-o stare de pregătire pentru război, după decenii de subfinanțare sub guvernele conservatoare și laburiste de după prăbușirea Uniunii Sovietice.

Premierul Sir Keir Starmer și ministrul apărării, John Healey, au promis creșterea cheltuielilor pentru apărare la 3,5% din PIB, de la puțin peste 2% în prezent – însă nu înainte de anul 2035.

De asemenea, nu a fost publicat încă un plan esențial de investiții pe 10 ani pentru forțele armate, care ar trebui să stabilească tipurile de armament și capabilitățile pe care Ministerul Apărării le va achiziționa.

Planul de investiții în apărare ar fi trebuit să fie publicat încă din toamna trecută, însă John Healey nu a confirmat nici măcar dacă acesta va fi lansat până în această vară.

Întârzierea lasă o mare parte a industriei de apărare din Regatul Unit într-o stare de incertitudine, în așteptarea concretizării fondurilor promise.

Mareșalul Knighton a sugerat că amânarea este cauzată de faptul că Ministerul Apărării încearcă să obțină mai rapid fonduri suplimentare de la Trezorerie.

„Îmi doresc un plan de investiții în apărare care să fie finanțat corespunzător și să livreze ceea ce ne dorim”, a spus el.

„Dacă asta înseamnă să dureze puțin mai mult, prefer să avem ceva care funcționează și pe care îl putem pune în aplicare.”