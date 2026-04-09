Justitia are „șefi” noi. Lista procurorilor aprobați de Nicusor Dan să conducă marile Parchete

Decretele privind numirile de procurori-șefi la marile parchete, semnate de președintele Nicușor Dan, au fost publicate joi în Monitorul Oficial al României.

Adrian Popovici

Într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri seara că a semnat decretele pentru următoarele numiri:

  • Cristina Chiriac  în funcția de procuror general al Parchetului de lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;
  • Viorel Cerbu - în funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție;
  • Codrin Miron - în funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Cei trei își vor începe mandatul pe data de 15 aprilie. Mandatul lor este de trei ani. De asemenea, Nicușor Dan a semnat decretele de numire pentru:

  • Marius Voineag - în funcția de procuror-șef adjunct al Parchetului General;
  • Marinela Mincă - în funcția de procuror-șef adjunct la DNA;
  • Marius Ștefan - în funcția de procuror-șef adjunct la DNA;
  • Alex Florența - în funcția de procuror-șef adjunct la DIICOT;

Marius Ștefan și Alex Florența își vor începe activitatea tot pe data de 15 aprilie, pentru că pozițiile pe care au candidat sunt vacante în prezent.

La rândul lor, Marius Voineag și Marinela Mincă își vor începe activitatea pe data de 30 iunie, când se eliberează poziția pe care au candidat, după cum a menționat președintele Nicușor Dan. Și mandatele lor au o durată de trei ani.

O singură propunere venită de la Ministerul Justiției a fost respinsă de Nicușor Dan

O singură propunere de numire a fost respinsă - Gill-Julien Grigore-Iacobici, care a candidat pentru funcția de procuror-șef adjunct la DIICOT.

„După acest moment, așteptarea pe care o am de la Parchete, și implicit de la șefii Parchetelor, este o dinamizare a activității, pentru a răspunde așteptărilor românilor, pentru că românii văd corupție, și mare corupție, și corupție în interacțiunea lor zilnică cu autoritățile statului. De marea corupție se ocupă DNA, de corupția curentă se ocupă Parchetul General. De la DIICOT îmi doresc destructurarea marilor rețele de droguri și a marilor rețele de evaziune fiscală. E de la sine înțeles, drogul este un fenomen social extrem de nociv care afectează tot mai mulți români și evaziunea fiscală afectează bugetul statului”, a precizat președintele Nicușor Dan în conferința de presă de la Palatul Cotroceni.

El a precizat că are așteptarea de la cei trei procurori-șefi numiți miercuri „să comunice cu procurorii din subordine și să comunice în spațiul public ceea ce, din păcate, predecesorii nu au făcut, toate deficiențele cu care munca de procuror, activitatea Parchetelor, deficiențe pe care le întâmpină procurorii în activitatea lor - legislativ, colaborare cu Poliția, lipsă de echipamente unde e cazul, blocajul pe Secția Specială de anchetare a magistraților”.

„Și am un mesaj pentru corpul procurorilor. Să fii procuror e o meserie de vocație. Vrei să te faci procuror pentru că vrei să elimini infracționalitatea, vrei să te lupți cu infracționalitatea care afectează viața semenilor tăi. Și, din păcate, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că sistemul nostru judiciar a transformat procurorii într-un fel de funcționari care sunt apăsați de mii de dosare și care nu mai au timpul necesar ca să se uite la dosarele care sunt cu adevărat de impact pentru societate”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Sursa: Agerpres

nicusor dan, parchetul general, diicot, dna

Istvan Kovacs, OUT de pe lista arbitrilor pentru Cupa Mondială: ”Pur și simplu de neînțeles!”
Ministrul Justiției a trimis propunerile pentru șefii Parchetelor: cine sunt candidații la DNA, DIICOT și Parchetul General

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a transmis marţi Preşedintelui Nicuşor Dan propunerile pentru numirea în funcţiile de conducere din cadrul Ministerului Public. 
Surse: Nicușor Dan va decide în zilele următoare dacă acceptă propunerile pentru șefia Parchetelor. Care e termenul-limită

Președintele Nicușor Dan ar urma să-și anunțe în următoarele zile decizia legată de propunerile ministrului Justiției pentru șefia marilor parchete, susțin sursele Știrile ProTV.

România riscă să piardă miliarde de euro din PNRR. Șeful Fondurilor Europene: Reformele vor fi duse la capăt

România are de implementat investiții și reforme în valoare de aproximativ 10 miliarde de euro prin PNRR, iar stadiul actual arată un progres inegal. Șeful Fondurilor Europene a explicat că Guvernul a identificat 14 jaloane cu „penalizare substanțială”. 

Ultimele clipe de omagiu pentru Mircea Lucescu: personalități din fotbal și politică, prezente la ceremonie

Astăzi fanii își pot lua rămas bun, pe Arena națională, de la Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României. 

„Asta îi doare foarte tare pe români": presa maghiară susține că nivelul de trai din România s-a prăbușit față de Ungaria

„În România, vânzările din comerțul cu amănuntul continuă să scadă, în timp ce inflația rămâne dificil de controlat”, notează presa maghiară, pe fondul unui climat politic tensionat generat de alegerile foarte strânse din Ungaria.

