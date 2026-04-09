Justitia are „șefi” noi. Lista procurorilor aprobați de Nicusor Dan să conducă marile Parchete

Cei trei își vor începe mandatul pe data de 15 aprilie. Mandatul lor este de trei ani. De asemenea, Nicușor Dan a semnat decretele de numire pentru:

Marius Ștefan și Alex Florența își vor începe activitatea tot pe data de 15 aprilie, pentru că pozițiile pe care au candidat sunt vacante în prezent.

La rândul lor, Marius Voineag și Marinela Mincă își vor începe activitatea pe data de 30 iunie, când se eliberează poziția pe care au candidat, după cum a menționat președintele Nicușor Dan. Și mandatele lor au o durată de trei ani.

O singură propunere venită de la Ministerul Justiției a fost respinsă de Nicușor Dan

O singură propunere de numire a fost respinsă - Gill-Julien Grigore-Iacobici, care a candidat pentru funcția de procuror-șef adjunct la DIICOT.

„După acest moment, așteptarea pe care o am de la Parchete, și implicit de la șefii Parchetelor, este o dinamizare a activității, pentru a răspunde așteptărilor românilor, pentru că românii văd corupție, și mare corupție, și corupție în interacțiunea lor zilnică cu autoritățile statului. De marea corupție se ocupă DNA, de corupția curentă se ocupă Parchetul General. De la DIICOT îmi doresc destructurarea marilor rețele de droguri și a marilor rețele de evaziune fiscală. E de la sine înțeles, drogul este un fenomen social extrem de nociv care afectează tot mai mulți români și evaziunea fiscală afectează bugetul statului”, a precizat președintele Nicușor Dan în conferința de presă de la Palatul Cotroceni.

El a precizat că are așteptarea de la cei trei procurori-șefi numiți miercuri „să comunice cu procurorii din subordine și să comunice în spațiul public ceea ce, din păcate, predecesorii nu au făcut, toate deficiențele cu care munca de procuror, activitatea Parchetelor, deficiențe pe care le întâmpină procurorii în activitatea lor - legislativ, colaborare cu Poliția, lipsă de echipamente unde e cazul, blocajul pe Secția Specială de anchetare a magistraților”.

„Și am un mesaj pentru corpul procurorilor. Să fii procuror e o meserie de vocație. Vrei să te faci procuror pentru că vrei să elimini infracționalitatea, vrei să te lupți cu infracționalitatea care afectează viața semenilor tăi. Și, din păcate, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că sistemul nostru judiciar a transformat procurorii într-un fel de funcționari care sunt apăsați de mii de dosare și care nu mai au timpul necesar ca să se uite la dosarele care sunt cu adevărat de impact pentru societate”, a declarat președintele Nicușor Dan.