Statul fără ieșire la mare, Liechtenstein, nu este de obicei ceea ce ai numi o destinație clasică de vacanță. Nu are plaje sau atracții turistice mari, iar mulți oameni nici măcar nu îl observă pe hartă, fiind între Austria și Elveția. Totuși, este unul dintre cele mai mici state din lume și oferă peisaje alpine spectaculoase, castele demne de un film Disney și o selecție impresionantă de muzee, scrie Express.

Cu toate acestea, unii vizitatori care au ajuns aici au descris Liechtensteinul ca fiind, ei bine, „plictisitor”. Kami, o bloggeriță poloneză, a numit acest mic stat „cea mai plictisitoare țară în care am fost vreodată” și a spus că nu îi înțelege pe cei care îl vizitează, deoarece „nu am găsit nimic cu adevărat special care să-mi placă”.

Un thread pe Reddit intitulat „Liechtenstein (și de ce cred că nu merită vizitat)” a întărit această opinie, utilizatorul scriind: „Nu este nimic greșit cu el, dar nici nimic special.” Mulți comentatori au sugerat că este mai potrivit pentru o excursie de o zi decât pentru o vacanță dedicată.

Liechtenstein nu are aeroport, așa că majoritatea călătorilor ajung în gara Schaan-Vaduz, la nord de capitală, cu trenuri panoramice care traversează peisajele alpine din Austria. Dar nu te baza pe trenuri pentru a te deplasa în interiorul țării — Liechtenstein are doar trei gări.

Din fericire, există autobuze și taxiuri din Schaan-Vaduz, iar prima oprire a majorității turiștilor este castelul în stil de poveste Vaduz, reședința oficială a familiei princiare a Liechtensteinului. Deși porțile sale sunt închise publicului, merită vizitate împrejurimile pentru priveliști spectaculoase asupra Văii Rinului.

La poalele castelului, capitala Vaduz este un oraș compact, cu arhitectură modernă combinată cu elemente alpine. Vizitatorii pot explora Kunstmuseum Liechtenstein, un muzeu de artă modernă într-o clădire neagră, minimalistă, dar plină de lucrări contemporane.

În apropiere, Malbun este principala stațiune de schi a țării, deschisă de obicei din mijlocul lunii decembrie până la începutul lunii aprilie. Puțin aglomerată și cu pârtii prietenoase pentru familii, este ideală pentru copii, datorită „Malbi-park”, o zonă cu școală de schi, telescaune de antrenament și alte facilități utile pentru primele experiențe pe zăpadă.