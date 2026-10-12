Între timp, reprezentanții USR i-au propus lui Luca Niculescu o nouă rocadă - două guverne minoritare, care să se succeadă la conducerea țării. Sorin Grindeanu nu exclude complet ideea. Cert este că drumul până la cele 233 de voturi necesare învestirii rămâne complicat, cât timp PNL și USR refuză o guvernare alături de PSD, iar PSD nu vrea să guverneze singur.

La capătul unei noi ședințe, conducerea PSD a decis să nu renunțe la condițiile pentru susținerea guvernului Niculescu. Social-democrații cer un program economic agreat de partidele care vor forma majoritatea și insistă ca PNL și UDMR să își asume guvernarea alături de ei.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Luca Niculescu nu e premierul PSD, de ce trebuie să și-l asume PSD? Spunem DA într-un mod direct, respectând cele două condiții: cea legată de un program economic și asumarea unei majorități transparente, nu doar de conjunctură.”

Între timp, Luca Niculescu a continuat negocierile cu partidele. S-a întâlnit astăzi cu cei de la USR.

Luca Niculescu, premierul desemnat: „Am spus că aș prefera un guvern care să fie politic sau să fie o formulă mixtă, pentru că are mai multă putere să facă lucruri pentru România.”

Dominic Fritz a readus în discuție o variantă pe care a propus-o și în trecut.

Reporter: Ați lua în considerare o rotativă de guverne minoritare? Prima oară PNL-USR-UDMR și, după 6-8 luni, cei din PSD?

Dominic Fritz, președintele USR: „Această propunere a noastră a fost făcută deja de câteva luni. Am spus la două consultări, inclusiv la Cotroceni, că am fi de acord cu o astfel de soluție. Chiar și dacă am avea un premier care să rămână peste două guverne minoritare.”

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Nu sunt deschis la rotativă, dar nu o exclud total.”

Pe masa premierului desemnat se află și varianta unui guvern din care să facă parte liberali nemulțumiți de actuala conducere a PNL, care ar accepta funcții de miniștri fără acordul partidului. O asemenea formulă ar putea aduce PSD la guvernare fără participarea oficială a liberalilor.

Reporter: Ați accepta o variantă de guvern pe modelul celei a lui Adrian Veștea?

Sorin Grindeanu: „Depinde, hai să vedem dacă vom fi în acea situație.”

Mircea Abrudean: „Din perspectiva noastră, acest lucru ar afecta posibilitatea acordării unui vot de învestire, pentru că deciziile au fost clare, nu vom intra într-o formulă de guvernare alături de PSD.”

Deocamdată, reprezentanții minorităților naționale sunt primii care i-au promis sprijin necondiționat premierului desemnat. Luca Niculescu a discutat și cu parlamentarii din Uniți pentru România și PACE.

Corespondent PROTV: „Luca Niculescu a început săptămâna tot fără sprijin deplin pentru guvernul său. După întâlnirea cu cei de la USR, premierul desemnat a luat la rând etajele parlamentului pentru a căuta sprijin de la micile grupuri parlamentare. Și l-a obținut de la Minorități, UPR și PACE. Așa că partea mai simplă a îndeplinit-o.

Dar grosul voturilor e la partidele care au alcătuit, până acum câteva luni, coaliția de guvernare. Luca Niculescu ar avea pregătit un cabinet tehnocrat, inclusiv cu nume de miniștri, dar această variantă este respinsă de PSD. În aceste condiții, rămâne în picioare doar soluția unui guvern politic pentru următorii doi ani - însă nu e clar cine să facă parte din el - PSD nu mai vrea fără PNL, PNL nu mai vrea cu PSD. E un blocaj în care ar putea interveni chiar președintele Nicușor Dan.

Premierul desemnat le-a propus celor de la PSD, PNL, USR și UDMR un pact de neagresiune valabil 6 luni de la instalarea guvernului, mai exact până în aprilie, pact prin care partidele se angajează că nu vor susține vreo moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu. Însă rămâne de văzut dacă PNL va fi de acord cu această propunere.”

Andreea Esca: Este posibil să avem parte de o discuție între Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan și Luca Niculescu?

Corespondent PROTV: „Luca Niculescu nu se va mai întâlni fizic, în zilele următoare, cu liderii partidelor, dar va avea discuții telefonice cu ei. Ilie Bolojan i-ar fi propus chiar o discuție tête-à-tête în zilele următoare. Dar șansele să avem o masă rotundă cu Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan și Luca Niculescu sunt infime. Dar fiecare lider va primi probabil miercuri programul de guvernare și lista cabinetului. Timpul se scurge, asta pentru că joi toate documentele trebuie trimise la Parlament. Iar, din informațiile noastre, Luca Niculescu nu ia în calcul să își depună mandatul și va cere votul de învestire în Parlament.”