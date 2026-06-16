„Partidul Naţional Liberal a hotărât în forurile statutare, în mod democratic, cu o majoritate largă, că nu susţine învestirea unui guvern condus de premierul desemnat. Din acest moment, Veştea este premierul nimănui. Preşedintele Nicuşor Dan trebuie să revoce de urgenţă mandatul acordat lui Adrian Veştea, dacă mai are vreo urmă de decenţă şi de respect pentru democraţie, pentru litera şi spiritul Constituţiei şi pentru românii care l-au votat la alegerile prezidenţiale”, a scris Ludovic Orban pe pagina sa de Facebook.

Conform acestuia, trebuie demarată o nouă rundă de consultări cu partidele politice parlamentare în vederea identificării unei soluţii pentru depăşirea crizei politice provocate de PSD.

Acest lucru a fost solicitat, luni seara, şi de conducerea PNL.

„Preşedintele l-a asigurat pe Veştea că există majoritatea pentru învestirea unui guvern. Această teoretică majoritate nu se poate realiza decât dacă se bazează pe posibilitatea de a determina votul a 40 - 50 de parlamentari din zona SOS, POT pentru învestirea guvernului. Pun şi eu o întrebare. Nu retorică. Dacă există posibilitatea de a obţine aceste voturi pentru învestirea unui guvern, de ce Nicuşor Dan nu foloseşte aceste voturi pentru învestirea unui guvern reformist PNL, USR, UDMR, ci preferă să forţeze un guvern PSD condus de un premier marionetă?”, a mai scris Ludovic Orban.

Ludovic Orban, consilier prezidențial pentru mai puțin de două luni

Administrația Prezidențială a anunțat pe 18 noiembrie 2025 că președintele și Ludovic Orban „au decis de comun acord încheierea colaborării”, precizând că decizia a fost luată „în termeni amiabili”.

Orban - cunoscut pentru pozițiile sale politice împotriva PSD - a ocupat postul doar aproximativ o lună și jumătate.

El a declarat public că despărțirea a fost inițiativa președintelui, nu o demisie voluntară. Într-o conferință de presă și în declarații ulterioare, Orban a afirmat că a aflat că nu mai face parte din echipa prezidențială după o singură discuție contradictorie cu Nicușor Dan, legată de o declarație privind folosirea imaginii președintelui în campania pentru Primăria Capitalei.

Nicușor Dan a confirmat existența unor divergențe și a explicat public decizia. Președintele a declarat că, atunci când un consilier exprimă în mod repetat poziții diferite față de cele ale președintelui, colaborarea nu mai poate continua, calificând situația drept „o telenovelă”.