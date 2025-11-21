Ludovic Orban, replică tăioasă pentru Nicuşor Dan: „Viaţa mea nu e telenovelă. Nu l-am menajat pe Grindeanu”

Orban a mai afirmat că preşedintele a avut ”un pic de dreptate” în privinţa plecării sale din funcţie, şi anume că au avut unele diferenţe de poziţionare. ”Este adevărat că nu l-am căutat în coarne pe Grindeanu”, a mai spus Orban.

”Un pic de dreptate are şi preşedintele. Am avut unele diferenţe de poziţionare. Este adevărat că nu l-am căutat în coarne pe Grindeanu. Da. Am criticat PSD, dar motivat. Pentru că toţi cei 4 judecători de la CCR numiţi de PSD au votat în bloc pentru neconstituţionalitatea legii de reformă a pensiilor magistraţilor. Pentru că blochează de peste o lună deciziile de reformă în administraţie. Pentru că atacă zi de zi premierul pe care l-au susţinut, neînţelegând că Ilie nu este Nicu. Pentru că se comportă ca un partid de opoziţie, deşi sunt la putere. Pentru că nu vor să accepte nicio decizie care să le afecteze clientela politico-economică. Pentru că Ciolacu este principalul vinovat pentru dezastrul bugetar în care se găseşte România”, a scris Ludovic Orban într-o postare pe Facebook.

El admite că a avut o diferenţă de abordare cu şeful statului şi în privinţa campaniei pentru Primăria Capitalei.

”Şi da, am avut poate o diferenţă de abordare şi în privinţa campaniei pentru primăria capitalei. Am considerat că preşedintele nu poate fi folosit ca agent electoral de către un partid. Dar am spus asta pentru că de multe ori şi preşedintele a spus cam acelaşi lucru şi pentru că aceasta este litera constituţiei”, a adăugat Ludovic Orban.

”Viaţa mea nu este telenovelă, domnule preşedinte”, îi mai transmite fostul consilier prezidenţial lui Nicuşor Dan, în finalul mesajului.

Ce a spus Nicușor Dan

Reacţia lui Ludovic Orban vine după ce preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, despre despărţirea de el, că uneori, se mai întâmplă telenovele, arătând că, atunci când un demnitar are un consilier şi consilierul, la mod repetat, spune altceva decât spune demnitarul, demnitarul îl cheamă şi îi spune cald şi ferm îmi pare rău, nu mai putem continua.

Potrivit şefului statului, ceea ce trebuia să se întâmple era ca acel consilier să îşi scrie demisia şi împreună să comunice că s-au despărţit amiabil.

