Ludovic Orban, replică tăioasă pentru Nicuşor Dan: „Viaţa mea nu e telenovelă. Nu l-am menajat pe Grindeanu”

Stiri Politice
21-11-2025 | 16:11
Ludovic Orban
Agerpres

Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban i-a răspuns, vineri, lui Nicuşor Dan, el afirmând că viaţa mea nu este telenovelă.

autor
Vlad Dobrea

Orban a mai afirmat că preşedintele a avut ”un pic de dreptate” în privinţa plecării sale din funcţie, şi anume că au avut unele diferenţe de poziţionare. ”Este adevărat că nu l-am căutat în coarne pe Grindeanu”, a mai spus Orban.

”Un pic de dreptate are şi preşedintele. Am avut unele diferenţe de poziţionare. Este adevărat că nu l-am căutat în coarne pe Grindeanu. Da. Am criticat PSD, dar motivat. Pentru că toţi cei 4 judecători de la CCR numiţi de PSD au votat în bloc pentru neconstituţionalitatea legii de reformă a pensiilor magistraţilor. Pentru că blochează de peste o lună deciziile de reformă în administraţie. Pentru că atacă zi de zi premierul pe care l-au susţinut, neînţelegând că Ilie nu este Nicu. Pentru că se comportă ca un partid de opoziţie, deşi sunt la putere. Pentru că nu vor să accepte nicio decizie care să le afecteze clientela politico-economică. Pentru că Ciolacu este principalul vinovat pentru dezastrul bugetar în care se găseşte România”, a scris Ludovic Orban într-o postare pe Facebook.

El admite că a avut o diferenţă de abordare cu şeful statului şi în privinţa campaniei pentru Primăria Capitalei.

”Şi da, am avut poate o diferenţă de abordare şi în privinţa campaniei pentru primăria capitalei. Am considerat că preşedintele nu poate fi folosit ca agent electoral de către un partid. Dar am spus asta pentru că de multe ori şi preşedintele a spus cam acelaşi lucru şi pentru că aceasta este litera constituţiei”, a adăugat Ludovic Orban.

Citește și
Valentina Mariana Aldea
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost ”atacată în plină stradă” și bătută. SURSE: Ar fi fost lovită de o soție geloasă

”Viaţa mea nu este telenovelă, domnule preşedinte”, îi mai transmite fostul consilier prezidenţial lui Nicuşor Dan, în finalul mesajului.

Ce a spus Nicușor Dan

 

Reacţia lui Ludovic Orban vine după ce preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, despre despărţirea de el, că uneori, se mai întâmplă telenovele, arătând că, atunci când un demnitar are un consilier şi consilierul, la mod repetat, spune altceva decât spune demnitarul, demnitarul îl cheamă şi îi spune cald şi ferm îmi pare rău, nu mai putem continua.

Potrivit şefului statului, ceea ce trebuia să se întâmple era ca acel consilier să îşi scrie demisia şi împreună să comunice că s-au despărţit amiabil.

Sursa: News.ro

Etichete: nicusor dan, ludovic orban,

Dată publicare: 21-11-2025 16:11

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT | Doliu în fotbalul românesc! O legendă s-a stins din viață la 68 de ani: ”Stelele care cad, nu pier”
NEWS ALERT | Doliu în fotbalul românesc! O legendă s-a stins din viață la 68 de ani: ”Stelele care cad, nu pier”
Citește și...
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost ”atacată în plină stradă” și bătută. SURSE: Ar fi fost lovită de o soție geloasă
Stiri Politice
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost ”atacată în plină stradă” și bătută. SURSE: Ar fi fost lovită de o soție geloasă

Senatoarea partidului POT, Valentina Mariana Aldea, afirmă că a fost ”atacată în plină stradă”, bătută, iar mașina i-a fost vandalizată, într-unul dintre ”cele mai grele momente” din viața sa.

Nicuşor Dan, despre amenințarea PSD cu ieșirea de la guvernare: Să facem diferenţa între declaraţii şi acţiuni concrete
Stiri Politice
Nicuşor Dan, despre amenințarea PSD cu ieșirea de la guvernare: Să facem diferenţa între declaraţii şi acţiuni concrete

Preşedintele Nicuşor Dan a comentat, vineri, faptul că PSD ar fi ameninţat cu ieşirea de la guvernare în cazul în care se va ajunge la tăierea salariilor cu 10%.

Nicușor Dan: „Trebuie să revenim la o lege a salarizării unitare. Există diferențe mari între instituții”
Stiri Politice
Nicușor Dan: „Trebuie să revenim la o lege a salarizării unitare. Există diferențe mari între instituții”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, că pe termen mediu, trebuie să revenim la o lege a salarizării unitare, pentru că există diferenţe mari între instituţii, între poziţii echivalente în diferite instituţii.

Recomandări
LIVE ACUM. Premierul Ilie Bolojan vorbește despre pensiile magistraților și despre reforma din administrație
Stiri Politice
LIVE ACUM. Premierul Ilie Bolojan vorbește despre pensiile magistraților și despre reforma din administrație

Premierul Ilie Bolojan susține la această oră o conferință de presă, în care vorbește despre diverse subiecte importante, precum reforma pensiilor magistraților, programul SAFE sau reforma în administrație.  

Mercenarul Horaţiu Potra, fiul și nepotul său, arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia poate fi atacată
Stiri Justitie
Mercenarul Horaţiu Potra, fiul și nepotul său, arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia poate fi atacată

Mercenarul Horaţiu Potra, adus în ţară din Dubai în cursul zilei de joi, a fost dus, vineri, la sediul Curţi de Apel Bucureşti în cadrul procedurilor judiciare. Ulterior, a fost reținut pentru 30 de zile.

Nicușor Dan spune că românii vor afla ”în cel mai scurt timp posibil” ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2024
Stiri Politice
Nicușor Dan spune că românii vor afla ”în cel mai scurt timp posibil” ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2024

Președintele Nicușor Dan afirmă că a felicitat ministerele Justiției și cel de Interne pentru aducerea în țară a mercenarului Horațiu Potra, pentru confirmarea mandatului de arestare emis în lipsă pe numele lui, încă din februarie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 21 Noiembrie 2025

49:14

Alt Text!
Vorbește Lumea
21 Noiembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 20 Noiembrie 2025

01:30:19

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28