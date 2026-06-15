El a precizat că l-a sunat imediat după anunț pe președintele PNL, Ilie Bolojan, dar acesta nu i-a răspuns, așa că i-a trimis un mesaj.

„Referitor la momentul sâmbătă, a fost un moment în care toate aceste discuții s-au terminat destul de târziu. Din perspectiva domnului președinte a zis că ar trebui să păstrăm discreția. Din acest motiv, vă spun că se poate de sincer, soția mea a aflat cu 10 minute înainte de ora 9”, a spus Veștea la Digi24, conform news.ro.

Premierul desemnat Adrian Veștea a explicat că a fost nevoit să își anunțe familia în ultimul moment pentru a nu le crea un disconfort, mai ales că cei doi băieți ai săi sunt într-o perioadă importantă: unul este în clasa a XII-a și urmează să susțină Bacalaureatul, iar celălalt este student și se află în sesiune.

„Am considerat de cuviință să nu-i surprind și să am decența să-i sun”, a adăugat el.

Mesajul pentru Ilie Bolojan: „V-am sunat, intenționez să vorbesc cu dumneavoastră”

Veștea a arătat că l-a sunat pe liderul PNL imediat după conferința de presă în care s-a anunțat nominalizarea sa. „Am trimis mesaj, dovadă este că acest mesaj încă este pe telefonul meu și am așteptat de bună credință să avem un dialog constructiv și să explic tot acest demers pe care eu l-am avut”, a spus el, adăugând că nu a avut „acest privilegiu”.

Întrebat ce mesaj i-a transmis lui Ilie Bolojan, Adrian Veștea a răspuns: „V-am sunat, intenționez să vorbesc cu dumneavoastră. Mulțumesc!”

Premierul desemnat și-a exprimat încrederea că în cadrul ședinței PNL de luni vor participa „oameni responsabili, asumați, care înțeleg foarte bine care este rolul nostru ca membri de partid și ca președinți de organizații”.

Declarațiile lui Adrian Veștea vin în contextul tensiunilor din interiorul Partidului Național Liberal, după ce duminică președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier, fără o consultare prealabilă a partidelor, în opinia unor lideri liberali.