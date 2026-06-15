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"Luni, 15 iunie 2026, începând cu ora 17:00 va avea loc şedinţa Biroului Politic Naţional. La şedinţă sunt invitaţi să participe deputaţii şi senatorii PNL, primarii municipii reşedinţă de judeţ şi preşedinţii CJ care nu sunt membri ai BPN", a anunţat oficial luni, PNL.

Şedinţa va avea loc în sala grupului PNL din Camera Deputaţilor.

Şedinţa a fost convocată după ce preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veştea să propună Guvernul, fără ca PNL să fie consultat.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a calificat gestul drept „un act ostil” și a susținut că reprezintă „o evidentă încercare de rupere a PNL”, intenție pe care spune că a intuit-o încă de la căderea guvernului.

Biroul Politic Naţional poate propune excluderea lui Veştea din partid, dar decizia trebuie luată de către Consiliul Naţional. Potrivit Statutului PNL, Consiliul Naţional demite prin vot secret, pe orice membru al BEx, ales în Congres, la propunerea preşedintelui partidului, a BEx sau la propunerea a cel puţin 1/4 din preşedinţii Birourilor Politice Judeţene, cu acordul BPJ respective.

Statutul PNL prevede clar că toate candidaturile pentru funcţiile în Guvern şi autorităţi ale administraţiei publice centrale sunt aprobate de BPN la propunerea BEx, lucru care nu s-a întâmplat în cazul lui Veştea.

Prim-vicepreşedintele PNL, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat despre desemnarea lui Veștea de către Nicușor Dan că este o tentativă de puci la care este supus PNL, precizând că nu se află în ţară pentru a participa la Biroul Politic Naţional al partidului.

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Cronologia evenimentelor de astăzi, luni,15 iunie - LIVE TEXT:

ora 12.20 Liderul PNL Vrancea: PNL îşi decide viitorul - dacă va mai exista sau nu

Preşedintele PNL Vrancea, deputatul Dragoş Ciobotaru, a criticat nominalizarea lui Adrian Veştea pentru funcţia de prim-ministru, susţinând că în spatele acestui demers s-ar afla o încercare de îndepărtare a liderului liberal Ilie Bolojan din prim-planul politic.

Ciobotaru a afirmat că atât PSD, cât şi preşedintele Nicuşor Dan ar acţiona împotriva intereselor Partidului Naţional Liberal şi a lui Ilie Bolojan.

"După ce PSD, ajutat de AUR, a demis Guvernul Bolojan fără nicio emoţie, acum şi preşedintele Nicuşor Dan s-a alăturat acestei găşti, iar toţi vor să distrugă PNL şi să scape de Ilie Bolojan. Frică mare, bag de seamă", a scris, într-o postare publicată pe Facebook, deputatul liberal.

Liderul PNL Vrancea a susţinut că şi unii membri ai partidului ar contribui la această situaţie şi a apreciat că formaţiunea se află într-un moment important pentru viitorul său politic.

"Acum, PNL îşi decide viitorul: dacă va mai exista sau nu. Cred că acest moment va întări partidul şi că vom lua deciziile corecte noi înşine, nu alţii în locul nostru", a afirmat Ciobotaru.

Totodată, acesta şi-a exprimat susţinerea pentru Ilie Bolojan, pe care l-a descris drept liderul capabil să conducă partidul într-o perioadă dificilă.

"În calitate de preşedinte al filialei PNL Vrancea, mă bucur că în această perioadă dificilă îl avem ca lider pe domnul Ilie Bolojan, un om serios, decent şi raţional, care va pune PNL pe drumul cel bun", a mai scris Ciobotaru.

ora 12.15 PNL Vaslui îl susţine pe Ilie Bolojan

Preşedintele PNL Vaslui, Marius Arcăleanu, a declarat, luni, că filiala pe care o conduce îl susţine necondiţionat pe Ilie Bolojan. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, liderul PNL Vaslui a condamnat "jocurile de culise" făcute de anumiţi liberali, afirmând că un partid serios nu se conduce prin "improvizaţii".

"În momente politice complicate, un partid serios nu se conduce prin improvizaţii şi nici prin decizii luate fără consultarea şi aprobarea partidului. PNL nu a fost consultat înaintea desemnării lui Adrian Veştea. Este o situaţie fără precedent ca un partid să afle din presă că unul dintre liderii săi a fost desemnat premier fără acordul conducerii sale. PNL are foruri statutare care trebuie respectate şi are o responsabilitate faţă de oamenii care ne-au acordat încrederea. De aceea, înaintea Biroului Politic Naţional, consider că este esenţial să transmit că PNL Vaslui condamnă jocurile de culise făcute de anumiţi membri în aceste zile. De asemenea, PNL Vaslui îl susţine pe Ilie Bolojan necondiţionat. PNL nu poate fi tratat ca o anexă politică şi nu poate fi pus în faţa faptului împlinit atunci când este vorba despre formarea unui guvern şi despre direcţia ţării", a transmis Arcăleanu.

ora 12.00 Președintele PNL Timișoara: ”Continuăm reforma lui Ilie Bolojan”

Preşedintele liberalilor timişeni, deputatul Marilen Pirtea, a declarat că "ingerinţa în viaţa unui partid" şi lipsa dialogului nu întăresc statul, ci îl fragilizează, iar organizaţia judeţeană susţine deciziile Biroului Politic Naţional (BPN) al PNL.

"PNL Timiş respectă şi susţine deciziile BPN al PNL care sunt în vigoare. PNL Timiş a votat în Biroul Politic Judeţean susţinerea deciziilor BPN şi PNL nu intră la guvernare cu PSD. PNL respectă instituţiile statului şi rolul constituţional al fiecăruia, dar, în acelaşi timp, avem obligaţia să apărăm principiile care ţin în picioare democraţia. Desemnarea unui premier din rândul PNL fără propunerea partidului şi fără consultările prevăzute la art. 103 din Constituţie ridică probleme serioase de procedură. Ingerinţa în viaţa unui partid şi lipsa dialogului nu întăresc statul, ci îl fragilizează. Echidistanţa faţă de partide nu este un slogan de campanie, cu o obligaţie constituţională. Consultarea partidelor, respectarea statutelor interne şi echidistanţa în actul decizional nu sunt opţionale", a afirmat Marilen Pirtea pentru Agerpres.

Liderul liberalilor timişeni a explicat că PNL a luat o decizie fermă în forurile statutare, iar organizaţia politică pe care o conduce susţine proiectul de ţară al lui Ilie Bolojan.

"Continuăm reforma lui Ilie Bolojan, care nu mai acceptă ieşiri în decor de la niciun membru, indiferent cine este el. România are nevoie de partide serioase, mature, care îşi asumă responsabilitatea şi nu cedează presiunilor. PNL trebuie să rămână locul unde deciziile se iau colectiv, în statut, nu individual, pe persoană fizică", a mai spus Marilen Pirtea.

ora 11.40 PNL Hunedoara îl susţine pe Ilie Bolojan

Filiala judeţeană PNL Hunedoara îl susţine pe actualul preşedinte al partidului, Ilie Bolojan, apreciind că acesta a ales un "drum al reformelor", iar această direcţie "nu trebuie abandonată", a transmis preşedintele organizaţiei, deputatul Vetuţa Stănescu.

"PNL Hunedoara şi eu, personal, rămânem alături de Ilie Bolojan. Am ales drumul reformelor, al seriozităţii şi al responsabilităţii, iar această direcţie nu trebuie abandonată", a notat Stănescu, pe pagina sa de Facebook.

Ea a menţionat că nominalizarea lui Adrian Veştea la funcţia de premier, făcută de preşedintele Nicuşor Dan, este o decizie pe care nu o înţelege şi care ignoră poziţia clar exprimată a Partidului Naţional Liberal.

"Nu putem vorbi despre respect faţă de PNL în timp ce se încearcă ocolirea deciziilor partidului şi promovarea unor înţelegeri făcute în culise. Ambiţiile personale nu pot fi puse înaintea intereselor partidului şi ale celor care l-au susţinut. Am vorbit cu primarii şi colegii din filiala Hunedoara, iar poziţia noastră este clară şi fără echivoc: susţinem deciziile PNL şi rămânem consecvenţi valorilor şi angajamentelor asumate în faţa românilor", a completat preşedintele filialei judeţene PNL Hunedoara.

ora 11.30 Preşedintele PNL Bucureşti: Voi vota pentru susţinerea lui Ilie Bolojan

Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, a anunţat, luni, că va vota, în Biroul Politic Naţional pentru susţinerea lui Ilie Bolojan, deoarece doar partidul poate propune un premier liberal. Burduja consideră că ”oamenii s-au săturat de suceli politice” şi crede că PNL are nevoie de un moment zero, ”asumarea direcţiei liberal-conservatoare şi separarea apelor”.

"Ca preşedinte al PNL Bucureşti, dar mai ales ca cetăţean care crede în democraţie, voi vota astăzi în Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal pentru susţinerea lui Ilie Bolojan. Nu pentru că îl cunosc de 15 ani, nu pentru că am intrat în Partidul Naţional Liberal datorită lui în 2019, nu pentru că îi sunt consilier onorific, ci pentru că ţin la câteva principii simple şi de bun simţ", a scris pe Facebook Sebastian Burduja.

Acesta susţine că singurul îndreptăţit să propună un premier liberal este Partidul Naţional Liberal.

"Altfel, ne putem trezi mâine că ni se impun din afară miniştri, parlamentari şi primari. Asta nu e democraţie. Trebuie să ne ţinem de cuvânt dacă vrem să recuperăm încrederea românilor. Oamenii s-au săturat de suceli politice", a mai scris, Burduja.

Preşedintele PNL Bucureşti crede că "e timpul unui moment zero în PNL": "asumarea direcţiei liberal-conservatoare, prin noi înşine, şi separarea apelor".

Burduja crede că "România are nevoie de guvern, dar nu în orice condiţii".

"Poporul este suveran. Dacă "crizatorii" care au dărâmat guvernul nu sunt în stare să formeze o alternativă, soluţia sunt anticipatele. Am încredere în români şi în dreapta lor judecată. Politica înseamnă să facem compromisuri, nu să ne compromitem", a mai scris Burduja.