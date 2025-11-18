Reacția lui Ludovic Orban, revocat din funcția de consilier prezidențial: „Despărţirea vine din iniţiativa președintelui”

18-11-2025 | 17:38
Ludovic Orban a afirmat marți că s-a despărțit de președinte după o singură discuție aprinsă, generată de criticile sale privind folosirea abuzivă a imaginii șefului statului în campania pentru Capitală.

Aura Trif

”Într-un fel, această decizie a preşedintelui, pentru că vreau să fac această precizare, despărţirea noastră vine din iniţiativa preşedintelui, să nu încercăm să coafăm o realitate, după o singură discuţie pe care am avut-o, ca să spun aşa, într-un  oarecare nivel de contradicție, referitor la o declaraţie pe care am dat-o la emisiune televizată cu privire la folosirea abuzivă a imaginii preşedintelui României în cadrul campaniei pentru primăria Capitalei”, a spus Ludovic Orban, într-o conferinţă de presă.

El a precizat că nu este de ieri de astăzi în colaborare cu preşedintele Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan mă cunoaşte foarte bine şi, chiar în discuţia pe care am avut-o, i-am spus că această declaraţie pe care am dat-o, am dat-o în sprijinul imaginii preşedintelui şi pentru a asigura o eventuală defensive, în cazul în care este atacat de adversarii politici. Nu regret această declaraţie şi dacă m-ar fi întrebat cineva acelaşi lucru, după discuţia cu preşedintele României, aş fi spus acelaşi lucru”, a adăugat el.

Ludovic Orban a fost revocat marți din funcția de consilier al președintelui Nicușor Dan la o lună de la numire. Decizia a fost luată „în termeni amiabili”.

Surse politice au declarat pentru Știrile ProTV că decizia plecarea lui Ludovic Orban se datorează pozițiilor divergente pe teme de politică internă, domeniul pe care a fost consilier.

„Președintele României, Nicușor Dan, și consilierul prezidențial, Ludovic Orban, au decis de comun acord încheierea colaborării. Decizia a fost luată în termeni amiabili. Președintele își exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban și îi urează success în proiectele viitoare”, a transmis Administrația Prezidențială.

Ludovic Orban a fost numit în postul de consilier pe politică internă la finalul lunii octombrie poziție care nu a mai fost ocupat din 2021.

Sursa: News.ro

