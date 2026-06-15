Veştea a recunoscut că prin acel anunţ şi-a surprins şi familia şi că a avut de dat foarte multe explicaţii.

Adrian Veştea a fost întrebat, luni, la Radio România Actualităţi, dacă a discutat cu Ilie Bolojan, după ce a fost desemnat premier deoarece acesta a declarat că nu a ştiut că va fi nominalizat pentru această funcţie.

„După desemnare am sunat, i-am scris un mesaj. Nu am avut nicio reacţie până în acest moment. Urmează să discutăm în cursul zilei de astăzi”, a afirmat Adrian Veştea.

El a menţionat că şi-a surprins şi familia prin această desemnare şi a avut multe explicaţii de dat.

„Este adevărat, cred că a fost toată lumea surprinsă. Şi eu mi-am surprins familia. Am avut de dat foarte multe explicaţii în cursul zilei de ieri, dar cred că am luat o decizie corectă, responsabilă, într-un moment critic, pe care orice om care respectă poziţia din care este nominalizat şi parcursul pe care l-a avut din punct de vedere politic trebuie să şi-o asume şi să facă ceva pentru ţara noastră”, a declarat premierul desemnat.

Liderul PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a reacţionat dur la anunţul preşedintelui referitor la nominalizarea liberalului Adrian Veştea pentru postul de premier, afirmând că nu a fost anunţat în legătură cu această decizie, pe care o consideră „un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL”.