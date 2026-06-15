Conducerea PNL a reconfirmat, în cadrul unei ședințe interne, decizia de a nu forma o alianță cu PSD. Potrivit unor surse politice, propunerea a fost aprobată cu 39 de voturi pentru, 10 împotrivă și 5 abțineri. Este pentru a patra oară în ultimele două luni când membrii partidului decid să nu revină la guvernare alături de PSD.

Principalele declarații de la ședința BPN:

Președintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, le-a transmis luni membrilor Biroului Politic Național luni că partidul se află într-o situație fără precedent în ultimii ani și a cerut reconfirmarea deciziilor prin care liberalii au exclus o nouă alianță cu PSD. Bolojan a criticat atât desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea Guvernului fără o informare prealabilă a conducerii partidului, cât și posibilitatea reluării coaliției cu social-democrații, susținând că o astfel de decizie ar contrazice hotărârile adoptate anterior de PNL.

„Suntem într-o situație în care partidul nu s-a mai aflat de mult timp și avem trei probleme de discutat. Avem anunțul de duminică dimineață al președintelui României, prin care Adrian Veștea a fost propus pentru funcția de premier, cu misiunea de a forma un Guvern. Acest anunț a fost făcut în condițiile în care domnul Veștea nu ne-a informat în prealabil nici pe mine, nici pe domnul secretar general. Din acest punct de vedere, a fost cel puțin o atitudine necolegială. Este vorba despre o situație dificilă în care este pus partidul.

Avem, din declarațiile de până acum, o propunere de reluare a coaliției în formula în care am funcționat până în urmă cu o lună. O coaliție în care PNL a acționat corect atât față de România, cât și față de partenerii alături de care am guvernat. În tot acest timp am văzut o atitudine a PSD care a însemnat fugă de răspundere și minciuni, culminând cu dărâmarea Guvernului în condițiile în care am luat măsuri pentru diminuarea risipei.

Am adoptat până acum trei decizii prin care am spus că nu vom mai intra într-o formă de coaliție cu PSD. Aceste decizii au fost luate atât înainte de moțiune, cât și după. Dacă acceptăm orice fel de discuție legată de un Guvern condus de Adrian Veștea, înseamnă că trebuie să invalidăm deciziile anterioare.

Înțelegem cu toții nevoia de a avea un Guvern care să gestioneze situația în care se află România. PNL a asigurat funcționarea țării chiar și în condiții de interimat. Încălcarea unor decizii de principiu ne-ar duce în zona repetării unor greșeli pe care le-am făcut în trecut.

Pentru a vedea unde ne aflăm, vă supun din nou la vot reconfirmarea deciziilor anterioare, potrivit cărora soluția politică propusă de PNL nu trebuie să conducă la o înțelegere cu PSD. În funcție de acest vot ne vom stabili poziția în discuțiile viitoare”, ar fi declarat, potrivit unor surse, președintele PNL.

Tensiuni în PNL

Biroul Politic Naţional al PNL s-a reunit luni de la ora 17.00, după ce preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe Adrian Veştea să propună Guvernul, fără ca liberalii să fi fost consultaţi şi informaţi. Şedinţa a fost convocată după ce preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veştea să propună Guvernul, fără ca PNL să fie consultat.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a calificat gestul drept „un act ostil” și a susținut că reprezintă „o evidentă încercare de rupere a PNL”, intenție pe care spune că a intuit-o încă de la căderea guvernului.

Biroul Politic Naţional poate propune excluderea lui Veştea din partid, dar decizia trebuie luată de către Consiliul Naţional. Potrivit Statutului PNL, Consiliul Naţional demite prin vot secret, pe orice membru al BEx, ales în Congres, la propunerea preşedintelui partidului, a BEx sau la propunerea a cel puţin 1/4 din preşedinţii Birourilor Politice Judeţene, cu acordul BPJ respective.