Adrian Veștea, întrebat ce va face dacă se va propune suspendarea sa din PNL: ”Nu cred că are rost să avem răfuieli”

Gândiți-vă că, în două luni de zile, programul național de redresare și reziliență va fi închis, sunt foarte multe jaloane care astăzi nu sunt realizate, sunt foarte multe proiecte care trebuie renegociat și reașezate și din acest punct de vedere cred că nu merită România ca, pe baza unor orgolii, să piardă sume importante de bani de la Comisia Europeană”, a spus Veștea la B1 TV .

”Cred că, astăzi, țara noastră, având un partid puternic, un partid democratic, cred că ar trebui să să raporteze la nevoile pe care le avem la nivel național și necesitatea de care are nevoie România. Cred că toate aceste tensiuni nu fac altceva decât să distragă atenția opiniei publice și să vadă că tratăm lucrurile imatur. Eu nu am niciun fel de semnal referitor la faptul că se dorește o astfel de decizie, nici nu cred că are rost să avem astfel de răfuieli, să le numesc așa, ci, din contră, cred că este necesar ca în perioada următoare să ne așezăm la masă, să vedem care sunt obiectivele pe care ni le-am stabilit cu toții și să încercăm să le implementăm, să le ducem la bun sfârșit.

El spune că nu are niciun fel de semnal referitor la faptul că se dorește o astfel de decizie și nici nu crede că ”are rost să avem astfel de răfuieli”.

Adrian Veștea: ”Discuțiile cu partidele politice va fi în perioada următoare”

Pe de altă parte, Veștea a fost întrebat dacă are în vedere refacerea coaliției de guvernare, care nu a mai fost în vigoare după ce PSD și AUR au votat în Parlament demiterea premierului Ilie Bolojan, care este și președintele PNL.

Veștea spune acum că ”discuțiile cu partidele politice va fi în perioada următoare”.

Adrian Veștea: ”Eu aștept să identific toate forțele politice democratice, pro-europene și pro occidentale pentru a putea să facem să trecem acest guvern. Am toată convingerea că fiecare om de bine poate să-și aducă aportul la această construcție. Nu vreau să creez din nou discuții care să umple spațiul public și să ne distragă din nou de la lucrurile importante pe care le avem de făcut. Programul de guvernare este același, discuțiile cu partidele politice va fi în perioada următoare. Este normal ca prima dată să stau de vorbă cu colegii mei din Partidul Național Liberal, după care vă asigur că vom avea și o distribuție a portofoliilor și, de ce nu, chiar și nume.”

De asemenea, întrebat dacă vede o formare a guvernului alături de foștii colegi din coaliția PNL-PSD-UDMR-USR, premierul desemnat a spus că, în opinia sa, ceea ce astăzi ar trebui să se întâmple ”este de a avea doar partide care au făcut parte din vechea coaliție”.

”Ceea ce astăzi ar trebui să se întâmple este de a avea doar partide care au făcut parte din vechea coaliție. Fiindcă aritmetică actuală, oricât am vrea noi să excludem o forță sau alta din interiorul acestei coaliții, nu avem cum să funcționăm. Pe toate analizele sociologice vedem că partidele extremiste nu se doresc a fi introduse la guvernare. Deci, oricât și-ar dori unii sau alții, astăzi, mai mult de 60% din români nu-și doresc ca partidele extremiste să facă parte din viitorul guvern. Atunci clar că trebuie să ne raportăm la aritmetica actuală. Ne place, nu ne place, ne dușmănim, avem sechele, avem tot felul de lucruri, dar cred că oamenii maturi, oamenii care au capacitatea de a trece peste această situație ar trebui să-și asume acest lucru.

Dacă nu putem să lăsăm lucrurile așa și nu știu dacă neapărat chiar o perioadă de asta de interimat foarte lungă, cu alegeri, ratingul de țară nu va scădea, nu vom avea probleme din punct de vedere al economiei, nu se vor retrage fluxuri de bani din economia românească. Toate aceste lucruri pot genera niște probleme datorită unor orgolii și eu nu cred că și după alegerile anticipate, din punct de vedere al al unei aritmetici politice, vei putea să închizi lucrurile în interiorul unei coaliții cu partidele pro occidentale.”, a mai spus Veștea.