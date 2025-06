Surse: PSD „dă vina” pe un consilier prezidențial pentru taxa pe tranzacții bancare. Varianta fără USR la guvernare, pe masă

Întrebat, marţi, înainte de şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD, despre taxa pe tranzacţiile bancare, Grindeanu a replicat: ”N-am propus-o noi şi nu suntem de acord cu ea”.

Surse PSD au declarat marți că taxa pe tranzacții bancare ar aparține viitorului consilier prezidențial Radu Burnete și membrilor UDMR, care ar fi susținut că aceeași măsură fiscală a fost luată și în Ungaria. De asemenea, au precizat că taxa pe toate tranzacțiile bancare nu a fost acceptată în unanimitate la discuții.

Radu Burnete a fost numit consilier prezidențial pe probleme economice, înainte ocupând funcția de director executiv al Federației Patronale Concordia. În mod inedit, printr-un comunicat de presă, Federația Patronală Concordia și-a exprimat nemulțumirea atât față de eventuala taxă pe tranzancții, cât și față de modificarae taxelor și impozitelor „peste noapte”, fără un dialog cu reprezentanții economiei reale.

Luni seară, Dragoș Anastasiu, consilier al președintelui Nicușor Dan, a confirmat că în grupul tehnic a fost adusă în discuție taxarea tranzacțiilor bancare. „Această idee a fost una dintre cele analizate în cadrul grupului de lucru. Nu are importanță cine a pus-o pe masă. Bancherii au fost intrebati, dacă o astfel de abordare are sau nu sens în contextul economic actual. Este o întrebare legitimă”, a declarat Dragoș Anastasiu, citat de Profit.ro, fără vreo trimitere, astfel, la o anume „sursă” a ideii de a taxa toate tranzacțiile bancare din România.

Aceleași surse susțin că PSD a propus ca doar pensiile ce trec de 3.000 de lei să fie impozitate de CASS.

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a sugerat ca PSD să nu intre la guvernare, dacă măsura propusă privind introducerea contribuţiei la sănătate pentru pensiile mai mari de 2.500 de lei va fi păstrată, scrie Agerpres.

Sursele PSD confirmă că există posibilitatea formării unui guvern fără USR, dacă formațiunea continuă să se opună politicilor guvernamentale, deși o coaliție extinsă cu patru partide, inclusiv USR, este considerată „ideală”. Modelul „rotativ” pentru funcția de premier rămâne în discuție. Modelul a fost aplicat chiar de către fosta coaliție de guvernare, cu PNL, prin Nicolae Ciucă și cu PSD, prin Marcel Ciolacu.

Aceleași surse susțin că toate partidele sunt de acord cu creșterea TVA la 19% pentru jocurile de noroc, alături de o taxă suplimentară de 20% aplicată câștigurilor, inclusiv la pariuri sportive.

Reacții negative față de taxa universală pe tranzacții bancare

Consilierul lui Mugur Isărescu, Eugen Rădulescu a declarat, despre o posibilă taxare pe tranzacţiile bancare, că este o „aberaţie” şi că cine propune aşa ceva nu înţelege economia de piaţă şi îşi imaginează că ia măsuri în care „banii vor veni din cer”. ”Această măsură a aplicat-o Venezuela. Vrem să fim ca Venezuela? Cine a făcut aşa ceva în Europa?”, menţiona Rădulescu. Consilierul spunea că problema cea mai mare o reprezintă neîncasarea veniturilor statului, precizând că ANAF „trebuie profesionalizată şi scoasă de sub influenţe politice sau de altă natură” care o transformă „într-un rateu de proporţii”. Potrivit lui Rădulescu, este vorba despre neîncasare de TVA de 9 miliarde de euro în fiecare an. „Când nu încasezi 9 miliarde de euro pe an şi vrei să faci altceva numai să nu te atingi de hoţia aceasta uriaşă, este strigător la cer”, a subliniat Rădulescu, unul dintre cei mai reputați economiști, fost președinte al CEC, actual consilier al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu.

La rândul său, fostul preşedinte PNL Theodor Stolojan afirma că trebuie făcută o analiză serioasă a fiecărui sector public, înainte ca viitorul guvern să ia măsuri fiscale. Stolojan sublinia că, înainte de a fi introdusă o eventuală taxă pe tranzacţiile bancare, trebuie ca guvernanţii să spună de ce au nevoie de aceasta.

