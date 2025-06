Reacție dură de la BNR privind taxarea tuturor plăților: „Vrem să facem România ca Venezuela? Este o aberaţie!”

„Această măsură (n. red. - taxarea pe tranzacţiile bancare) a aplicat-o Venezuela. Vrem să facem România ca Venezuela? Aplicăm o asemenea taxă, care este o chestiune absurdă. Cine spune aşa ceva, nu înţelege ce înseamnă economia de piaţă. Îşi imaginează că ia măsuri în care banii vor veni din cer. Noi avem cea mai mică monetizare din toată Uniunea Europeană şi vrem să taxăm tocmai activitatea bancară? Dar cine a făcut în Europa asta aşa ceva vreodată? Vrem să fim Venezuela, care a aplicat această măsură? Dacă noi vrem să aducem ţara la nivelul Venezuelei, asta facem. Este o aberaţie! Nici nu vreau să discut despre aşa ceva. Aş vrea să vorbim despre lucrurile serioase, despre lucrurile care trebuie făcute, nu despre aberaţii pe care le spun nişte oameni care habar nu au ce vorbesc”, a declarat, luni, la Digi 24 consilierul în cadrul BNR Eugen Rădulescu.

Cum ne-ar putea afecta măsura

Întrebat dacă reprezentanţii BNR ar trebui consultaţi în această chestiune înainte de a fi luată o asemenea decizie, Rădulescu a răspuns că în 2018 a fost introdusă o taxă bancară, „din avion”, fără consultarea Băncii Naţionale.

„Această taxă a fost exclusă imediat din aplicare, pentru că agenţiile de rating au spus foarte clar că, dacă taxa intră în vigoare, România intră în junk în secunda doi. Nu putem să vorbim despre aiureli din astea. N-are sens”, a punctat Rădulescu.

Consilierul a subliniat că ar trebui să se vorbească, în primul rând, despre „cea mai mare problemă” pe care România o are, şi anume, neîncasarea veniturilor statului.

„ANAF trebuie profesionalizată şi scoasă de sub influenţe politice sau de altă natură care o transformă într-un rateu de proporţii. Trebuie o reformă drastică. Vorbim despre neîncasare de TVA de 9 miliarde de euro în fiecare an. Eu am spus, la un moment dat, că sunt 9 miliarde de lei. Nu! Am greşit! Erau 9 miliarde de euro. Am crezut că suma ar fi în lei, pentru că mi se pare imposibil ca statul român să se lase jefuit cu sume de această proporţie şi să nu facă nimic. Ridicăm din numeri.Noi nu încasăm 30% din TVA. Media Uniunii Europene este de 6%. În Ungaria este 2,3%. Noi nu încasăm 30%. Şi vorbim despre alte formule de a încasa bani la buget când avem această formidabilă hemoragie? Bulgaria are vreo 7% din TVA neîncasat. Bulgaria va intra în euro. Noi stăm pe margine şi ne uităm”, a afirmat Rădulescu.

Consilierul spune că pentru TVA mai există şi soluţia taxării inverse, care se aplică şi în România pentru câteva produse.

„Această taxare inversă nu este aplicată pe toate produsele odată, dar se poate extinde procedeul. Dar cel mai important lucru ar fi profesionalizarea şi depolitizarea ANAF. În momentul în care ai mari fraude la ANAF, iar tu te faci că te uiţi în altă direcţie, este absurd. Vreau să spun că şi dacă se ia această decizie pentru ANAF, tot nu se va rezolva în câteva minute, nu se va rezolva de azi pe mâine, admiţând că va exista o decizie politică pentru depolitizarea ANAF. Şi atunci cred că nu există alternativă la creşterea unor taxe şi accize”, a precizat Rădulescu.

Ce spune despre taxa de solidaritate și impozitul progresiv

Întrebat ce părere are despre taxa de solidaritate, Rădulescu a răspuns: „În primul rând, se evită discuţia pe subiectele care pot fi rezolvate. ANAF-ul nu este în stare să încaseze TVA şi o să fie în stare să încaseze nu ştiu ce taxe de solidaritate? ANAF-ul trebuie să înveţe să-şi facă treaba, să facă ceea ce are de făcut şi după aceea să inventăm taxe care nu există în Europa. În schimb, avem TVA în România, în medie, de 14%. Noi nu ne gândim să mărim TVA cu două puncte procedoare, care n-ar fi o gaură în cer, corelat cu eliminarea unora din reducerile de taxe, toate celelalte, în afară de cea pentru alimente de bază şi medicamente”.

Eugen Rădulescu a spus că, zilele trecute, a auzit că în sectorul restaurante şi hoteluri ar fi „o mare tragedie dacă creşte TVA” şi că atunci „vor merge să facă activitatea la negru”. „Deci, cu alte cuvinte, ne ameninţă că în cazul în care plătesc, ca toată lumea, taxele care se plătesc în toată lumea, atunci ei devin infractori”, a punctat Rădulescu.

Consilierul a admis că vacanţele „s-ar putea scumpi”, dar spune că cei din industria HORECA ar trebui „să înveţe să facă lucrurile mai eficient, mai cu grijă pentru consumator”.

„Există lucruri care se pot face şi nu să primească ajutoare sociale care sunt complet nejustificate. Asta a fost justificat în timpul pandemiei. A trecut pandemia de patru ani. Nu ar trebui să existe scheme de sprijin, cu excepţia unor limite foarte foarte strânse, cum este în cazul alimentelor de bază şi al medicamentelor. Nimic altceva”, a mai spus Rădulescu.

Consilierul a adăugat că ar trebui mărite accizele pe tutun, pe alcool, pe combustibil, chiar pe băuturile răcoritoare cu zahăr, menţionând că toate acestea „s-ar vedea imediat în venituri mai mari”.

În legătură cu rămânerea la cota unică de impozitare sau introducerea impozitului progresiv, Rădulescu spune că ANAF „nu este în stare” să încaseze cel mai simplu impozit de pe lume şi se vrea impozit pe venituri.

„ANAF nu este în stare să încaseze cel mai simplu impozit de pe lume şi noi vrem impozit pe venituri, când noi nu suntem în stare să ştim ce venituri au oamenii. Ca să poţi să faci un impozit progresiv, trebuie să ai venitul global. Mai angajăm încă 50.000 de oameni la ANAF şi rezolvăm problema obsesiei pe care o are stânga, ca nu cumva cineva să câştige din muncă. Trebuie să câştigăm numai ăia care nu plătim TVA, care furăm statul neplătind TVA. Asta cu impozitul progresiv, spunem, toată Europa civilizată are impozit progresiv. Da, aşa este. Dar toată Europa civilizată nu lucrează manual la ANAF şi toată Europa civilizată are neplată de TVA de 6%. Noi avem 30%. Hai să rezolvăm problemele care sunt grave în economie şi după aceea ne gândim la cai verzi pe pereţi. Nu a existat niciun fel de voinţă politică pentru reformarea ANAF. Oameni care să poată face treabă la ANAF există şi în interiorul instituţiei şi în afara acesteia. Doar că voinţa politică a fost «de acolo furăm». Haideţi să nu mai ne uităm după deget. În momentul în care nu încasezi 9 miliarde de euro pe an şi te gândeşti să faci altceva, numai să-i laşi pe ăia acolo, să nu te atingi de hoţia aceasta uriaşă, este strigător la cer”, a conchis Eugen Rădulescu.

Taxă universală pe tranzacții bancare

Viitorul Guvern ar putea introduce o taxă universală pe toate plățile din România, idee înaintată de mediul de afaceri în consultările de la Cotroceni asupra echilibrării bugetului, potrivit Profit.

Taxa ar urma să fie ”infimă”, dat din moment ce se va aplica pe ”orice mișcare de bani din economie” ar genera fonduri considerabile la bugetul de stat, într-un mod dificil de evitat de contribuabili și eficient de colectat, arată sursa citată.

Spre deosebire de impozitele tradiționale, care se pot sustrage sau evita mai ușor, o astfel de taxă micro per tranzacție ar cuprinde practic toate fluxurile financiare. Băncile comerciale și ceilalți procesatori de plăți ar acționa practic ca agenți de încasare (withholding agents) ai statului, reținând taxa în momentul procesării fiecărei tranzacții, similar felului în care astăzi rețin comisioane bancare sau anumite impozite la sursă.

