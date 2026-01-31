Demisii în valuri la PSD București. Liderii social-democrați ai sectoarelor 2, 4 și 6 au demisionat din funcții

Prima care și-a anunțat demisia este Rodica Nassar, președinta filialei PSD Sector 2, care a anunțat pe Facebook încă de joi o „demisie“, lăsând astfel de înțeles că va pleca din funcție.

A doua plecare din rândurile conducerii PSD București este cea de la filiala Sectorului 4, condusă de Andrei Trocan.

Și Gabriel Mutu și-a anunțat demisia din funcția de președinte al PSD Sector 6. El spune că decizia „vine din dorința de a permite deschiderea unei noi etape de organizare și consolidare a filialei, în interesul partidului și al comunității pe care o reprezentăm”.

„După aproape 14 ani de la preluarea mandatului, am decis să îmi depun demisia din funcţia de preşedinte al PSD Sector 6. Această decizie este una asumată şi vine din dorinţa de a permite deschiderea unei noi etape de organizare şi consolidare a filialei, în interesul partidului şi al comunităţii pe care o reprezentăm. În toţi aceşti ani, am avut onoarea de a reprezenta Sectorul 6 atât din funcţia de primar, cât şi din cea de senator, pe parcursul a trei mandate. Consider că las în urmă o organizaţie matură, funcţională, precum şi proiecte care trebuie duse mai departe cu responsabilitate. Le mulţumesc tuturor colegilor pentru colaborare, efortul depus şi încrederea acordată de-a lungul anilor. Rămân membru al organizaţiei PSD Sector 6 şi voi continua să mă implic acolo unde experienţa mea poate fi utilă", a transmis Gabriel Mutu, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

