Daniel Băluţă explică absenţa siglei PSD de pe afişe: „Alegerile pentru Bucureşti ţin de administraţie, nu de politică”

08-11-2025 | 12:45
Daniel Băluţă
Social-democratul Daniel Băluţă susţine că se simte la fel de susţinut de către preşedintele Nicuşor Dan cum este susţinut orice candidat pro-european în campania electorală pentru alegerile parţiale pentru Bucureşti.

Vlad Dobrea

„Eu mă simt la fel de susţinut ca oricare candidat pro-european şi pro-atlantic în această competiţie”, a declarat Daniel Băluţă, în emisiunea Insider Politic, la Prima Tv, întrebat ce îl face să creadă că îl poate învinge pe Cătălin Drulă, care are susţinerea fostului primar, preşedintele Nicuşor Dan.

Întrebat dacă se simte sprijinit de Nicuşor Dan, Băluţă a răspuns: „La fel de mult cât sunt ceilalţi candidaţi care împărtăşesc aceeaşi viziune pe care preşedintele o are. Nu m-am considerat dezavantajat în niciun moment, nu am niciun fel de frustrare vizavi de chestiunea asta”.

Daniel Băluţă a explicat şi de ce se simte susţinut de către preşedinte, el invocând, în acest context, rezultatele pe care le-a obţinut colaborând cu Nicuşor Dan atunci când acesta era primar al Bucureştiului.

„În ceea ce mă priveşte, relaţia pe care am avut-o cu primarul Nicuşor Dan a fost una pragmatică, onestă, de susţinere a proiectelor, nu l-am văzut niciodată pe Nicuşor Dan să spună ”Nu facem lucrul ăsta pentru că tu eşti PSD-ist, sau pentru că tu eşti USR-ist sau... ”nu există aşa ceva!”, a adăugat Daniel Băluţă.

Traian Basescu
Traian Băsescu: „Congresul PSD-ului a fost atât de greţos. N-aveau nevoie de 3.000 de oameni”

Oficialul PSD a explicat că, spre deosebire la alegerile parlamentare sau cele prezidenţiale „unde votul este politic”, la acest scrutin este vorba despre administraţie şi despre oameni, el explicând astfel şi de ce sigla PSD nu este foarte vizibilă pe afişele sale din perioada preelectorală.

