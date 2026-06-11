Decizia oficială privind poziția Uniunii Salvați România față de Guvernul premierului desemnat, Eugen Tomac, va fi luată în cursul zilei de vineri, 12 iunie.

Luni, după ce Eugen Tomac a fost la sediul USR ca să-i convingă să-l susțină în Parlament, Dominic Fritz a declarat că partidul pe care îl conduce vede ”cu greu” o susținere pentru guvernul premierului desemnat.

Joi, și liberalii au decis oficial că nu vor susține Guvernul propus de premierul desemnat, Eugen Tomac, chiar dacă acesta nu a prezentat încă programul de guvernare și nici lista oficială, finală, de miniștri pe care îi propune.

”De ce am luat această decizie? În primul rând pentru că, dat fiind situaţia în care avem un guvern fără o susţinere politică explicită, deci fără o susţinere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România şi deci nu este o soluţie guvernamentală în momentul de faţă”, a spus președintele PNL, Ilie Bolojan.