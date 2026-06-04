Dominic Fritz, liderul USR, anunță că intră la discuții cu premierul desemnat Eugen Tomac: „Din respect pentru președinte”

„Vom sta de vorbă cu premierul desemnat Eugen Tomac, un președinte de partid și europarlamentar respectabil”, a transmis Dominic Fritz.
Liderul USR a precizat că formațiunea intră în negocieri cu „liniile clare” deja stabilite și a exclus orice variantă de colaborare politică ce implică PSD sau formule similare.
„Nicio formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD nu este acceptabilă”, a subliniat Fritz.
Acesta a mai arătat că USR consideră că un viitor guvern trebuie să includă reprezentanții săi, menționând nominal patru miniștri propuși de partid: Diana Buzoianu, Radu Miruță, Oana Țoiu și Irineu Darău.
„Astăzi suntem convinși că formula care merită susținerea USR este un guvern care îi include pe miniștrii USR. Toți patru au demonstrat curaj, competență și voință reală de reformă”, a declarat liderul USR.
Dominic Fritz a subliniat și că reformele pot fi continuate doar cu asumare politică, nu doar tehnocrată.
„Oricât ar fi de bine intenționați miniștrii tehnocrați, fără asumare politică, un nou guvern nu va avea puterea să facă curățenia necesară”, a mai spus acesta.
Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe liderul PMP, Eugen Tomac, în funcția de prim-ministru, la aproape o lună după căderea Guvernului Bolojan.
”Un moment important. De unde am pornit și unde suntem astăzi. În mai 2025, românii au avut alegeri și au ieșit în număr mare la vot. Au votat mai mult negativ decât pozitiv, pentru că aveau două frici, două temeri. Prima, că direcția pro-occidentală poate fi pusă în discuție. A doua, destabilizarea financiară, scăderea ratingului, inflația mare, pe scurt, o cădere a României. În iunie 2025, înțelegând acest lucru, patru partide și reprezentanții minorităților au format o coaliție și și-au asumat guvernarea. La un an după acest moment, imaginea României și încrederea în România sunt mai bune decât în urmă cu un an, iar situația financiară, la fel, este tot mai bună. Au apărut tensiuni, iar coaliția s-a rupt”, a declarat Nicușor Dan.
Tomac are un termen de 10 zile să negocieze o susţinere în Parlament pentru guvernul său şi programul de guvernare.
Ulterior, acesta se va prezenta în faţa Parlamentului, pentru votul de învestitură.
Eugen Tomac are nevoie de votul majorităţii senatorilor şi deputaţilor, adică 233 de voturi pentru a fi învestit în funcţia de premier.