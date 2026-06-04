Dominic Fritz, liderul USR, anunță că intră la discuții cu premierul desemnat Eugen Tomac: „Din respect pentru președinte”

„Vom sta de vorbă cu premierul desemnat Eugen Tomac, un președinte de partid și europarlamentar respectabil”, a transmis Dominic Fritz.

Liderul USR a precizat că formațiunea intră în negocieri cu „liniile clare” deja stabilite și a exclus orice variantă de colaborare politică ce implică PSD sau formule similare.

„Nicio formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD nu este acceptabilă”, a subliniat Fritz.

Acesta a mai arătat că USR consideră că un viitor guvern trebuie să includă reprezentanții săi, menționând nominal patru miniștri propuși de partid: Diana Buzoianu, Radu Miruță, Oana Țoiu și Irineu Darău.

„Astăzi suntem convinși că formula care merită susținerea USR este un guvern care îi include pe miniștrii USR. Toți patru au demonstrat curaj, competență și voință reală de reformă”, a declarat liderul USR.

Dominic Fritz a subliniat și că reformele pot fi continuate doar cu asumare politică, nu doar tehnocrată.

„Oricât ar fi de bine intenționați miniștrii tehnocrați, fără asumare politică, un nou guvern nu va avea puterea să facă curățenia necesară”, a mai spus acesta.