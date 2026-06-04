Dominic Fritz, liderul USR, anunță că intră la discuții cu premierul desemnat Eugen Tomac: „Din respect pentru președinte”

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
62600005

USR anunță că va intra la discuții cu premierul desemnat Eugen Tomac „din respect pentru președinte și cu responsabilitate pentru țară”, însă subliniază că poziția formațiunii rămâne fermă în privința viitoarei guvernări.

autor
Aura Trif

„Vom sta de vorbă cu premierul desemnat Eugen Tomac, un președinte de partid și europarlamentar respectabil”, a transmis Dominic Fritz.

Liderul USR a precizat că formațiunea intră în negocieri cu „liniile clare” deja stabilite și a exclus orice variantă de colaborare politică ce implică PSD sau formule similare.

„Nicio formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD nu este acceptabilă”, a subliniat Fritz.

Acesta a mai arătat că USR consideră că un viitor guvern trebuie să includă reprezentanții săi, menționând nominal patru miniștri propuși de partid: Diana Buzoianu, Radu Miruță, Oana Țoiu și Irineu Darău.

Citește și
Misiune „aproape imposibilă” pentru Eugen Tomac în formarea noului Guvern: Niciun partid nu-i oferă sprijin necondiționat

„Astăzi suntem convinși că formula care merită susținerea USR este un guvern care îi include pe miniștrii USR. Toți patru au demonstrat curaj, competență și voință reală de reformă”, a declarat liderul USR.

Dominic Fritz a subliniat și că reformele pot fi continuate doar cu asumare politică, nu doar tehnocrată.

„Oricât ar fi de bine intenționați miniștrii tehnocrați, fără asumare politică, un nou guvern nu va avea puterea să facă curățenia necesară”, a mai spus acesta.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe liderul PMP, Eugen Tomac, în funcția de prim-ministru, la aproape o lună după căderea Guvernului Bolojan. 

Un moment important. De unde am pornit și unde suntem astăzi. În mai 2025, românii au avut alegeri și au ieșit în număr mare la vot. Au votat mai mult negativ decât pozitiv, pentru că aveau două frici, două temeri. Prima, că direcția pro-occidentală poate fi pusă în discuție. A doua, destabilizarea financiară, scăderea ratingului, inflația mare, pe scurt, o cădere a României. În iunie 2025, înțelegând acest lucru, patru partide și reprezentanții minorităților au format o coaliție și și-au asumat guvernarea. La un an după acest moment, imaginea României și încrederea în România sunt mai bune decât în urmă cu un an, iar situația financiară, la fel, este tot mai bună. Au apărut tensiuni, iar coaliția s-a rupt”, a declarat Nicușor Dan.

Tomac are un termen de 10 zile să negocieze o susţinere în Parlament pentru guvernul său şi programul de guvernare. 

Ulterior, acesta se va prezenta în faţa Parlamentului, pentru votul de învestitură. 

Eugen Tomac are nevoie de votul majorităţii senatorilor şi deputaţilor, adică 233 de voturi pentru a fi învestit în funcţia de premier. 

Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier al României. Tomac: Voi prezenta un Guvern tehnic

Etichete: premier, guvern, USR, nicusor dan, eugen tomac, dominic fritz, negocieri,

Articol recomandat de sport.ro
Chinezii au lansat mașina mai ieftină decât Dacia!
Chinezii au lansat mașina mai ieftină decât Dacia!
Citește și...
Stiri Politice
Misiune „aproape imposibilă” pentru Eugen Tomac în formarea noului Guvern: Niciun partid nu-i oferă sprijin necondiționat

Eugen Tomac a primit misiunea aproape imposibilă de a forma un Guvern.
Stiri Politice
Eugen Tomac promite un Guvern tehnic: „Voi prezenta Parlamentului o echipă de specialiști, nu un Executiv politic”

Eugen Tomac, premierul desemnat, a anunţat joi că va prezenta Parlamentului o echipă de specialişti, un guvern tehnic, nu unul politic.
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Eugen Tomac. Cum ar putea arăta viitorul Guvern

La aproape o lună de când Guvernul Bolojan a fost demis, președintele Nicușor Dan a desemnat, joi (4 iunie), un nou prim-ministru. Este vorba despre Eugen Tomac, actualul președinte al PMP.

Recomandări
Stiri Politice
Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier al României. Tomac: Voi prezenta un Guvern tehnic

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe liderul PMP, Eugen Tomac, în funcția de prim-ministru, la aproape o lună după căderea Guvernului Bolojan. 

Stiri Politice
Cine este Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan să conducă Guvernul României

Eugen Tomac, europrlamentar și lider PMP, a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier. 

Stiri Politice
Ce are de rezolvat urgent noul guvern, indiferent de componența lui. De la calmarea investitorilor, la datoriile către privat

După desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, viitorul Guvern se va confrunta cu o listă lungă de urgențe: jaloanele restante din PNRR, nemulțumirile bugetarilor, rectificarea bugetară și plata restanțelor către companii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 04 Iunie 2026

48:34

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Iunie 2026

01:46:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 4 - Virgil Stănescu

53:30

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 16

22:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Andrei Artean și-a găsit echipă: ”Sunt foarte, foarte fericit”

Sport

CIES a dezvăluit numele celui mai valoros fotbalist din lume! Suma, de pe altă planetă: 358.000.000 de €. Cum arată TOP 10